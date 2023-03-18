دعاء يوم 22 رمضان 2023- دعاء اليوم الـ 22 من رمضان 2023، 9 أيام على حلول أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، إذ يستقبله المسلمون بالفرحة والسعادة والسرور، والأناشيد والأغاني الرمضانية، وكذلك برسائل التهنئة وتعليق أحبال الزينة، لكن غالبية المسلمين تحبذ استقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجري، بأن يرددوا الأدعية الرمضانية وأن يستمروا بذلك كل يوم بيومه، لذلك سنضيف بين أيديكم أدعية شهر رمضان المبارك من 1 رمضان حتى اليوم الأخير من الشهر الفضيل.

دعاء اليوم الـ 22 من رمضان 2023

دعاء اليوم الـ 22 من رمضان 2023، ليس هناك أدعية مخصصة لشهر رمضان المبارك، ولم يوصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ دعاء عن غيره، إنما هي اجتهادات من العلماء ورجال الدين والشريعة، إذ إن الأدعية تُكسب الحسنات وتمحو وتُزيل السيئات وتجلب الخير والرزق، وتٌحقق الأمنيات، وهو ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لـ نشر أدعية رمضان 2023 من يوم 1 رمضان وحتى اليوم الـ 30 من الشهر المبارك.

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دعاء 22 رمضان 1444 مكتوب وصور

دعاء 22 رمضان 1444 مكتوب وصور، هناك بعض المسلمين يفضلون قراءة الأدعية مرفقة بصور الورود أو الحرم القدسي أو المسجد الحرام او المسجد النبوي أو صورة الكعبة المشرفة، وبعضهم يفضله مكتوبا نصاً حتى بدون زخرفة لكي يقرأه بدون أي مشكلة، وعلى الرغم من عدم تخصيص أدعية معينة لشهر رمضان المبارك، إلا إن هناك أدعية يدعو بها الصحابة والمسلمين جميعا سنذكرها في نهاية المقالة.

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قلبي مثل راسي مينحني 🕊☘🗝🌹

( دعاء ٢٢ رمضان ) 🌙🕊🕌..!! pic.twitter.com/ZTYtLysJ9E — ربي اشرح لي صدري 🤍🌱🕊 (@almazn_1078) April 22, 2022

دعاء 22 رمضان 2023 مستجاب- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

دعاء 22 رمضان 2023 مستجاب- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، من الأدعية التي كان يرددها ويدعو بها صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قديما وحديثا، “عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".