أجمل أدعية 21 رمضان 2023- دعاء اليوم الواحد والعشرين من رمضان 2023، هي أياما معدودات، إذ يبدأ المسلمون بتجهيز أنفسهم وقلوبهم من الآن، خاصة وأن أياما قلائل تبقت على حلول أول أيام شهر رمضان الجديد 2023- 1444 هجري، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، وهو شهر القرآن والدعاء والطاعات والعبادات، لذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مع كل الفضائل المذكورة آنفاً عن الشهر الفضيل، يبحث مئات الآلاف من المسلمين عن أجمل الأدعية المخصصة لشهر رمضان المبارك.

دعاء 21 رمضان 2023

دعاء 21 رمضان 2023، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر دعاء اليوم الواحد والعشرين لشهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هـ، ولأهمية أن يُردد المسلم الدعاء في هذا الشهر لما يحمله من فضل وأجر عظيم، يحرص معظمهم على قراءة وترديد ولفظ معظم الأدعية التي تتعلق بشهر رمضان المبارك، خاصة أنه في رمضان يكون مطلوباً بشكل أكبر عن غيره من الأيام والأشهر العادية، نظراً لأهمية ومكانة شهر رمضان المبارك عند الله ورسوله والعباد.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان بالصور

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان بالصور، المسلم في العادة يدعو الله سبحانه وتعالى ويُناجيه في كل الأوقات، لكن تلك المناجاة تزيد وتتضاعف في شهر رمضان، فإن المسلم له الحرية في أن يدعو ما يشاء، فلم يرد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن قام بتخصيص دعاء ليوم معين أو عدد من الأدعية في اليوم الواحد، إذ يدعو المسلم في أيام شهر رمضان أن يرحم الله أمواته، وأن يرزقه وأن يبعد عنه الهم والغم.

دعاء رمضان يوم 21

دعاء رمضان يوم 21، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" إلى قوله: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، إذ قال الله سبحانه وتعالى: "اللهم بلِّغنا رمضان ونحنُ آمنين مُطمئنين مجبُّورين"، أما دعاء الـ 21 من رمضان 2023: " فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ"، وثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْرَهُ، وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ".