عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023 مكتوبة- بطاقات تهنئة لعيد الأم 2023، يحل علينا بعد يومين فقط يوم الأم العالمي، إذ يوافق يوم 21 مارس/ ذار من كل عام، ويحتفل في هذا اليوم العشرات من الدول العربية وغيرها نظرا لدور الأم في الأسرة والمجتمع، كما إنهم يتبادلون التهاني وبطاقات المعايدة بين الأبناء والأمهات، وهو لا يعني أنها لها فقط هذا اليوم، لأن الأم لها كل الأيام لكن هذا اليوم خُصص للاحتفال بها.

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أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023 جديدة

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023 جديدة، دور الأم لا يقتصر على تربية الأبناء ونشأتهم، بل يصل إلى أكبر من ذلك بكثير فهي العاملة والمهندسة والطبيبة وسيدة الأعمار والوزيرة والرئيس ورئيس الوزراء، أي ان لها مهام مضاعفة غير بناء وتأسيس الأسرة، لذلك ولأهمية الأم في الحياة، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رسائل عيد الأم 2023 مكتوبة pdf، ليهنئ الأبناء أمهاتهم بهذه المناسبة.

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مسجات تهنئة عيد الام قصيرة 2023 -300+ رسائل عيد الام (ست الحبايب) https://t.co/DywhRl6tfF pic.twitter.com/3J0O6VqiLh — حظك اليوم - برجك الي (@abraj2abraj2) March 16, 2023

أجمل رسائل تهنئة بعيد الأم 2023 مكتوبة pdf

أجمل رسائل تهنئة بعيد الأم 2023 مكتوبة pdf، لا يتوقف الأمر على رسائل المعايدة أو التهنئة بل إن ذلك يمتد لشراء الهدايا وتقديمها كعربون محبة من الأبناء للأم، وهو ما يُشعرها بالسعادة والفرحة الغامرة، كون تعبها لم يذهب سدى وأن الأبناء يتذكرون فضلها عليهم ويهنؤونها بعيدها العالمي، على الرغم أن لها كل الأيام وليس فقط يوم الأم، لكن يحتفل العالم بهذا اليوم من كل عام بيوم الأم العالمي 2023- لذلك تزيد التهاني والمعايدة للأم بهذا اليوم.

أجمل رسائل عن عيد الأم 2023 قصيرة- كلمات عن عيد الأم

أجمل رسائل عن عيد الأم 2023 قصيرة- كلمات عن عيد الأم، أمي الحبيبة... يحير القلم بما سيخطه لك من كلمات في يومك هذا، فليس كمثلك أحد يا ملاكي، وليس هناك من يقدّم ما تقدمين فجلّ من سوّاك، تمسحين على شعري فيزول التعب، وتلمسين جبيني فيغادر المرض سلمت يمناكِ، أمي... في يومك هذا أدعو الله أن يبقيكِ لنا عامًا بعد عام، وأن يلبسك تاج الصحة والوقار، وأن يحفظك ويرعاكِ. لكل إنسان حبيب، وأنا في قلبي بل كل قلبي أنتِ يا أمي، أيا مالكة الروح والقلب والكيان، أيا من تملكين في يدك طريقًا إلى الجنان، أيا من رضاك من رضا الرحمن، أحبّك أمي... أمي... كيف أكافئك وكل كنوز الدنيا لا تكفيك؟ كيف أجازيك خيرًا بحق تعبك في تربيتي وكل الخير بين يديك؟ ليس في يدي شيء إلا أن أدعو الله رب العالمين أن يرضى عنكِ ويرضيكِ. أمي يا من وفيت بحقي وأكثر من ذلك، ولم أستطع أن أوفيك جزء منه، فمهما طال بنا الزمان ومهما تباعدت الحروف والمسافات تبقين أنتِ أمي الغالية. أمي أنتِ زرعتي الحب والأمل في قلبي منذ سنين، وخلعتِ الحقد واليأس لتزرعي بدلًا منه الحنين.