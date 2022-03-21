هل عيد الأم حلال أم حرام.. وهل عيد الأم بدعة أم لا ؟!

كعادتها، لم تتفق الأمة على قرار أو مناسبة واحدة سواء بقبولها أو الاحتفال فيها، فالبعض يبحث بشكل كبير على أسباب هذه المناسبة وما سبب تخصيص هذا اليوم لها، مثلاً كيوم عيد الأم والذي يصادف يوم الـ21 مارس من كل عام، فالكثير يبحث متسائلاً عن هل عيد الأم بدعة أم لا وهل عيد الام هل يجوز و عيد الام هل هو عالمي وغيرها من الأسئلة.

عيد الأم حلال أم حرام

ووفقاً لأقوال الفقهاء في عيد الأم، فأنه لا يجوز الاحتفال بما يسمى(عيد الأم) ولا نحوه من الأعياد المبتدعة لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار.

عيد الأم بدعة أم لا

رجح في قول أهل العلم أنّ عيد الأم حرام، ولكن ذهب آخرون في حكمه لرأيٍ آخر، فكان في حكم عيد الأم واحتفال المسلمين فيه قولان عند أهل العلم، فمنهم من إباحة ومنهم من حرّمه وفيما يأتي سيتمّ التفصيل في قول كلّ فريق من العلماء وإنّ القول الراجح وقول جمهور أهل العلم أنّ عيد الأم حرام، وقد وصفوه أنّه بدعة محدثة في الدين، وهو ممّا لا أصل له في الإسلام ولا يصح للمسلمين المشاركة فيه ولا محاباة المشركين فيه، وقد اختار هذا القول الشيخين ابن عثيمين وابن باز، وقالوا أنّ أعياد المسلمين التي أباحها الشرع عيدين ولا يصحّ للمسلمين اتّخاذ عيدٍ ثالث معهما، وكلّ ما كان كذلك ومنه عيد الأم فهو من أعياد الجاهلية، وأعياد المشركين والنصارى وغيرهم، والتي لا يجوز العمل بها والله ورسوله أعلم.

عيد الام هل هو بدعة

وحسب الشيخ ابن باز فأنه “قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ التحذير من المحدثات في الدين وعن مشابهة أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين مثل قوله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والمعنى: فهو مردود على من أحدثه، وكان ﷺ يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة خرجه مسلم في صحيحه، ولا ريب أن تخصيص يوم من السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمور التي لم يفعلها رسول الله ﷺ ولا صحابته المرضيون، فوجب تركه وتحذير الناس منه، والاكتفاء بما شرعه الله ورسولهﷺ” والله ورسوله أعلم.

عيد الام هل يجوز

“ووفقا للجنة الإفتاء السعودية الدائمة لا يجوز الاحتفال بما يسمى(عيد الأم) ولا نحوه من الأعياد المبتدعة لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار”.

عيد الام هل هو عالمي

وفي أصل الاحتفال بعيد الأم عالمياً يُذكر أن الأمريكية «آنا جارفيس» هي أول من احتفل في العالم بعيد الأم عام 1908 حيث أقامت احتفالاً بعيد أمها في كنيسة «Andrews» وأخذ الناس يقلدونها ليصبح عيداً رسمياً سنة 1914، وأعلن الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون هذا العيد سنة 1913

هل يجوز عيد الأم

ونظراً لكثرة المسلمون الذين يبحثون عن هل يجوز عيد الأم وضعنا لكم فيما يلي مقطع فيديو حلقة خاصة عن الأم توضح موقف الأسلام من ذلك في اطار مقالنا هل عيد الأم حلال أم حرام.