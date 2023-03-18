رسائل تهنئة عيد الام 2023- صور وعبارات بمناسبة عيد الام 2023، يحتفل العالم في 21 مارس من كل عام بعيد الأم، وفاْ للأم المربية والمعلمة والمناضلة ولما تقدمه من تضحيات في سبيل انشاء أسرة صالحة ومجتمع صالح، لذلك قرر العالم جعل 21 من كل عام يوم للأم، ففيه تُرسل التهاني والورود والهدايا للأم من قبل أبنائها أو المعلمة من قبل طالباتها وهكذا تسير الأمور في هذا اليوم، لذا سنرفق في هذه المقالة مسجات ورسال تهنئة بمناسبة يد الأم مكتوبة ومصورة.

رسائل تهنئة لعيد الأم 2023 مكتوبة ومصورة

رسائل تهنئة لعيد الأم 2023 مكتوبة ومصورة، الأم لها كل الأيام وليس يوم واحد كما يعتقد العالم، لكن هذا اليوم خُصص للاحتفال بها وبتضحياتها ووفاء لها، لأن الأم هي أعظم كائن بشري على الاطلاق، وهي الأجمل على مر العصور، كما إنه بدون الأم فإنه لا حياة سعيدة ولا أيضاً يكون لها طعما أو لون، لذلك حرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر أجمل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأم مكتوبة ومصورة أيضا.

"استوصوا بالنساء خيرًا"

فرح قلوب أمهات في عيد الأم بتبرعك وحقق أمنياتهم البسيطة عشان يقدروا يكملوا رحلة عطائهم.



اتعرف على حالات رسالة من النساء المحتاجين واختار اللي حابب توجهلها مساعدتك؛ وتقدر كمان توصلهم مساعدتك بنفسك عشان تشوف فرحة قلوبهم.



للمشاركة كلمنا على رسائل الصفحة. pic.twitter.com/eHPc05bHYe — جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالدقهلية‎‎ (@ResalaOrgDK) March 16, 2023

رسائل عيد الأم 2023

رسائل عيد الأم 2023، لا كلام يوفي ما قدمته الأم لأبنائها وأسرتها ومجتمعها، لن نحاول أن نجلب كلمات تحاول الإيفاء ولو بجزء بسيط من حقها الذي لا تملؤه الكتب، ومع اقتراب مناسبة عيد الأم، يبدأ الناس في البحث عن رسائل تهنئة وعبارات جميلة لتهنئة الأم لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل طغي التكنولوجيا على الحياة، إذ كان قديما المراسلات برسائل التهنئة الورقية، لكن كل شيء تغير مع تطور التكنولوجيا.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023، في هذه الفقرة سننشر عدة عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023، أنا لي عقل ما ينسى ولي قلب ما يقسى، ولي أم بدونها ما أسوى، الليل له آخر والعمر له آخر بس بصراحة بصراحة حبك لينا ما له آخر، بنحبك يا ماما الغالية، أنت البحر كله وأنا الموج وسطك مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي، تدرين وش اللي يشرح القلب والروح ذكر الله ثم أشوفك دوم مرتاحة، و من أجمل رسائل عيد الأم 2023، أطلب رضاكِ يا أمي، حفظكِ الله ورعاكِ وأطال لنا في عمركِ يا غالية، يا أغلى ما في الكون .. يومك أحلي وأجمل يوم .. يجمعنا كلنا حوليك دوم، أجمل الكلام همسك .. أرع القلوب قلبك .. أحلى ما في الحياة أنك أمي الغالية، إلى أغلى وأعز الناس .. عيدك سعيد يا تاج الرأس يا أمي، سامحيني لو عنك غايب .. يا أمي يا ست الحبايب .. ولو عندي كثير هموم .. في حضنك كل شيء يهون.