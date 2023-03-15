دعاء يوم 20 رمضان 2023- دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023 مكتوب، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2023، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أهم وأفضل ادعية شهر رمضان المبارك، لأهميتها وخاصيتها ومكانة الشهر العظيم، إذ أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، على أهمية الأدعية وترديدها في كل أيام وأوقات شهر رمضان المبارك، لما تحمله من أجر وثواب عظيمين، كما إنها وسيلة لتحقيق الأمنيات التي يرغبها المسلم.

دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان 1444

دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان 1444، للشهر الفضيل فضل عظيم ومكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، ولأهميته خصص الله سبحانه وتعالى "باب الريّان" وهو أحد أبواب الجنة يدخل منه الصائمون فقط، وهو ما يدلل على عظمة شهر رمضان الفضيل، لذلك على المسلمين جميعا أداء العبادات والطاعات والأعمال الصالحة لحصد وكسب ثوابه وأجره العظيم، وحتى تمروا من ذلك الباب الذي لا يعرف عنه أحد سوى الله سبحانه وتعالى.

إقرأ أيضا.. دعاء يوم 19 رمضان 2023-1444- أدعية 19 رمضان 2023 مكتوبة pdf

" ٢٠ رمضان " 🌙



دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك 🌛



اللَّهُمَّ إفتح لي أَبوابَ الجِنانِ ، و أَغلِق عنِّي أَبوابَ النِّيرانِ ، و وفِّقنِي فِيهِ لتِلاوةِ القُرآن ، يا مُنزلَ السَّكينةِ فِي قُلُوبِ المُؤمنينَ ..



اللَّهُمَّ آمين يارب العالمين .. pic.twitter.com/Iuhe58Cr4H — Sherif 🇪🇬 (@SherifM666) April 21, 2022

أجمل دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023

أجمل دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023، في هذه المقالة ستنشر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عدة أدعية مستجابة لليوم الـ 20 من شهر رمضان المبارك 2023، إذ يهل علينا شهر رمضان المبارك 2023، وتهمل معه العبادات والطاعات والأدعية والأعمال الصالحة، لذا ينبغي على المسلمين مضاعفة أداء العبادات والصلوات وقراءة القرآن في أيام شهر رمضان المبارك حتى يمحو السيئات ويستبدلها الله سبحانه وتعالى بحسنات وأجر وثواب.

ادعية 20 رمضان 2023- 1444 مستجابة

ادعية 20 رمضان 2023- 1444 مستجابة، وفي الفقرة الأخيرة من المقالة سنرفق للمتابعين دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ لِي كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، واقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَحُطَّ عَنِّى الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ". وعن ثواب هذا الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِى لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالزُّمُرُّدِ وَاللُّؤْلُؤِ ".