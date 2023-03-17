متى موعد شهر رمضان المبارك 2023-1444 في الأردن؟

موعد حلول شهر رمضان 2023 في الأردن، يترقب المسلمون في دول العالم العربي و الإسلامي، و من بينها المملكة الأردنية الهاشمية حلول شهر رمضان المبارك 2023-1444 لما يحمله الشهر الفضيل من خير وفضل عظيم، وليكون فرصة يتقرب فيه المسلم إلى الله عز وجل لتحسين حياته وتقوية صحته الروحية.

فمتى سيبدأ شهر رمضان لعام 2023 في الأردن؟

و تشهد محركات البحث العالمية في هذه الأثناء عمليات بحث واسعة عن موعد حلول شهر رمضان المبارك 2023 في الأردن، حيث يتساءل الأردنيون متى موعد حلول شهر رمضان المبارك، حتى يستعدون لاستقباله بطقوسهم الخاص، و لذلك يوضح لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة موعد حلول شهر رمضان المبارك 2023 في الأردن و عدد ساعات صيام شهر رمضان في المملكة الأردنية الهاشمية.

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موعد شهر رمضان 2023 في الأردن

من المتوقع وفقا للحسابات الفلكية ان يكون أول أيام شهر رمضان الفضيل لهذا العام هو يوم الخميس 23 آذار 2023.

وسيكون تحري هلال شهر رمضان في 29 شعبار 1444 والذي يوافق في الأردن يوم الأربعاء 22 آذار 2023، بينما يوافق في دول عربية أخرى ومنها السعودية، يوم الثلاثاء 21 آذار 2023.

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عدد ساعات صيام رمضان في الأردن

وفقا للتاريخ المُتوقع لبداية شهر رمضان، سيكون موعد أذان الفجر في اول أيام رمضان في حوالي الساعة 5:15 صباحا واذان المغرب في الساعة 6:55 مساء ، ليكون عدد ساعات الصيام حوالي 13 ساعة 40 دقيقة تقريبا.

ومن المرجح ان يكون عدد أيام الشهر الفضيل 29 يوما، وانتهاء الشهر في يوم 20 نيسان، وعندها يكون اذان الفجر في الساعة 4:35 والمغرب 7:15 ، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و40 دقيقة تقريبا.