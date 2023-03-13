موعد أول يوم شهر رمضان المبارك 2023-1444 في تونس

موعد شهر رمضان 2023-1444 في تونس، يعتبر موعد حلول شهر رمضان في تونس من أكثر المواضيع التي يبحث عنها التونسيون عبر محركات البحث خلال الأيام و الساعات الماضية، حيث يتساءل الكثير من المسلمين في تونس عن موعد شهر رمضان 2023.

موعد شهر رمضان في تونس

و يعتبر شهر رمضان من الأشهر المباركة لدى المسلمين في العالم، و خصوصاً أنه يحمل الكثير من المعاني، و هو من الأشهر التي ينتظرها المسلم بفارغ الصبر، حيث يتقرب فيه من ربه بأداء فريضة الصيام و القيام، لذلك يسعى المواطنون التونسيون لمعرفة موعد حلول شهر رمضان 2023.

متى موعد شهر رمضان 2023-1444 في تونس

و يبحث المسلمون في الجمهورية التونسية عن موعد شهر رمضان المبارك للعالم الجاري 2023، و ذلك من أجل الاستعداد و التجهيز له، و الاستمتاع بكل يوم من أيام هذا الشهر الفضيل، و انتظار ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

و حسب التقديرات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 في تونس سيوافق يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

متى رمضان 2023 تونس

كي يمكن تحديد والإجابة على سؤال "متى رمضان 2023 تونس" يجب انتظار رؤية هلال شهر رمضان، والذي سيكون بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء 22 مارس 2023.

ويحتفل المسلمين في تونس بشهر رمضان 2023، من خلال إعداد طاولة إفطار يجمع عليها كل أفراد الأسرة، وعادة ما تتكون من دجاج مشوي، وأيضا أرز بسمتي بالكركم، بالإضافة إلى طاجن البامية، وأيضا شوربة لسان عصفور، وسلطة خضراء تتكون من الفلفل الألوان والطماطم والخيار، أما الحلويات تكون عبارة عن كنافة بالقشدة.