موعد رمضان 2023 في تركيا، موعد شهر رمضان في تركيا من أكثر ما يبحث عنه المسلمون من العرب و الأجانب في تركيا، حيث يبحث الكثير من الناس عن موعد حلول شهر رمضان المبارك في تركيا.

و لأن موعد شهر رمضان في تركيا أكثر الأسئلة بحثا من العرب والأجانب المسلمين في تركيا، تمهيدا للتجهيز للشهر الفضيل، يضع لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الموعد المحدد لشهر رمضان المبارك 2023 في تركيا و كافة المعلومات المتعلقة بالشهر الفضيل.

متى موعد شهر رمضان 2023-1444 في تركيا؟

إذا كنت تبحث عن إجابة لسؤال متى موعد رمضان في تركيا 2023؟ أو كم باقي على رمضان 2023؟، فأنت لست وحدك، إذ يتساءل الملايين من الناس عن موعد شهر رمضان في تركيا، لا سيما أن شهر رمضان له نفحات ايمانية خاصة، و يتفرغ فيه المسلمون للعبادات و يتقربون لله عز و جل بالأعمال الصالحة حتى ينالوا الأجر المضاعف خلال الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2023 في تركيا

ومع بداية شهر رجب يبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، الذي يمتد من 29 إلى 30 يوما، ويصوم فيه المسلمون لتنمية التعاطف مع الفقراء والمساكين، والتركيز على العبادات.

موعد رمضان في تركيا 2023 يتم تحديده فلكيا

ويعتبر شهر رمضان من أهم الأشهر في الإسلام، فهو شهر الرحمة والمغفرة، ويكثر المسلمون فيه الصلاة والقيام وقراءة القرآن، وفيه أيضا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وقبل الإجابة على سؤال متى موعد رمضان في تركيا 2023؟ كم باقي على رمضان 2023؟، يجب التنويه إلى أن تركيا تعتمد في تحديد موعد رمضان على الحسابات المسبقة الفلكية لا على رؤية الهلال.

موعد شهر رمضان في تركيا 2023

أعلن وقف الديانة التركي عن موعد رمضان في تركيا 2023، والذي يصادف يوم الخميس 23 آذار/ مارس، وسيستمر حتى 21 نيسان/أبريل.

كما أعلن عن إمساكية رمضان 2023 في تركيا، وبحسب ما جاء في بيان وقف الديانة التركية يصادف أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 22 نيسان/أبريل المصادف ليوم السبت.

وفي الأصل يتم معرفة موعد بداية ونهاية الشهور الهجرية وخاصة شهر رمضان المبارك بناء على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال قبل يوم من الشهر، لكن الحسابات الفلكية هي المعمول بها في تركيا.

ويوافق شهر رمضان 2023 في الأشهر الميلادية شهر مارس، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري والإسلامي، لكنه لا يأتي بنفس الموعد في كل عام ميلادي.

بل يتراجع موعد وتاريخ شهر رمضان في التقويم الميلادي حوالي 11 يوما كل عام بسبب اختلاف عدد الأيام طوال السنوات الهجرية.