دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان –دعاء 18 رمضان 2023، يوافق 23 من شهر مارس/ آذار 2023، أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هـ، إذ تبقى 10 أيام فقط على قدوم شهر العبادات والطاعات والمغفرة والعتق من النار، إذ في هذه الأثناء يبحث الملايين من المسلمين عن أدعية شهر رمضان المبارك لعام 2023، إذ تزيد الأدعية في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023، بعد غياب" أهلا رمضان" هكذا يستقبل المسلمون الشهر الفضيل، إذ إن صوت الداعي يبان في الأيام الفضيلة، إذ في هذه المقالة سنذكر المسلمين في أدعية اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، بعد أن نشرنا على الموقع أدعية رمضان للأيام الـ 17 الأولى، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عددا من الأدعية الخاصة باليوم الثامن عشر من رمضان 2023.

دعاء 18 من رمضان 🌙🤲🏻 pic.twitter.com/xR6cXX8rNX — أماااني 💞 (@amani5871) April 19, 2022

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دعاء اليوم الثامن عشر 18 من رمضان 2023

دعاء اليوم الثامن عشر 18 من رمضان 2023، في أيام شهر رمضان يكون باب السماوات مفتوح لاستقبال شهر رمضان المبارك، ولأن دعوة الصائم لا ترد، فإن المسلمين يستثمرون أيام شهر رمضان المبارك 2023 حتى يعون تضرعاً لله سبحانه وتعالى حتى تحقيق أمنياتهم، ورزقهم الحلال وشفاء المرضى، وتفريج الكربات وإزالة الهموم عن كاهل وصدور المسلمين، فهي أيام عظام على المسلمين أداء الطاعات والعبادات خلالها.

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دعاء رمضان اليوم 18 الثامن عشر من رمضان 2023

دعاء رمضان اليوم 18 الثامن عشر من رمضان 2023، في هذه المقالة، سنرفق عددا من ادعية يوم 18 رمضان 2023- 1444 هجري، وهي : "اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ"، كما إن دعاء ليلة 18 رمضان 2023: " نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَداً، اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه، بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين.