دعاء يوم 16 رمضان 2023- أدعية اليوم السادس عشر من رمضان 2023، يبحث المسلمون عن أدعية شهر رمضان المبارك سواء مكتوبة أو بي دي اف أو حتى يوتيوب أو نظام الصوت ام بي ثري أو أم بي فور، حتى يسمعها أو يرددها المسلمون في جميع أنحاء العالم مع حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444، إذ ينتظر غالبية المسلمين حلول الزائر الأبيض لكي يتفرغوا للعبادة ودعاء وقراءة القرآن الكريم، إذ إنهم يخصصوا معظم أوقاتهم لتلك الأعمال الصالحة أملا بتقربهم من الله عز وجل.

أفضل دعاء يوم 16 رمضان 2023 مكتوب

أفضل دعاء يوم 16 رمضان 2023 مكتوب، قال الله سبحانه وتعالى" ادعوني استجب لكم، وهو ما يعني أن للدعاء أهمية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في الأيام العادية، فما بالك عندما يتم ذكر الدعاء أو ترديده في أيام شهر رمضان الفضيلة، إذ يعني هذا الشيء أن المسلم على موعد مع نيل الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى ليكافئه على ما قدمه من أعمال صالحة في أيام الشهر الفضيل، لذلك سيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية يوم 16 رمضان 2023.

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دعاء ليلة ١٦ رمضان ١٤٤٣ هـ

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الشيخ #صلاح_البدير



pic.twitter.com/35xGzGg6IU — تلاوات الشيخ صلاح البدير (@salah_albudeir) April 16, 2022

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دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023، في مثل هذه الأيام ومع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، يبدأ المسلمون في العالم في البحث عن أهم وأفضل الأدعية التي يمكن أن يرددوها خلال أيام الشهر الفضيل، فالدعاء فيه تهذيب للنفس وتفريج للكرب، ومغفرة للذنوب، نيل الأجر والثواب والقرب من الله عز وجل، لذا فهم من أهم ما يبحث عنه المسلم في أيام شهر رمضان المبارك 1444 هـ، إذ سنرفق في الفقرة الأخيرة أفضل أدعية اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2023.

من رحاب المسجد النبوي ..



دعاء القنوت للشيخ صلاح البدير ليلة 16 رمضان.



-pic.twitter.com/7CKEkplPsc — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 16, 2022

دعاء يوم 16 رمضان

ا، إذ يردد المسلمون في العالم العربي والإسلامي دعاء اليوم 16 من شهر رمضان المبارك، عفن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ، واللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك".