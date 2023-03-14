دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان 2023- دعاء رمضان اليوم 17 السابع عشر مكتوب وصور، لا يمر يوم إلا ويدعو المسلمون الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات، فإن الأدعية تحمي الناس وتقيهم من الهم والهلاك، فهي من أهم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لكن تزيد تلك العبادات في شهر رمضان المبارك، ويتضاعف الدعاء ويزيد أجرها وثوابها العظيم، لذلك سنرفق لكم أدعية اليوم السابع من شهر رمضان المبارك 2023، لكي تلفظ ألسنهم ذلك الدعاء وينالوا أجره وثوابه من الله عز وجل.

دعاء يوم 17 رمضان 2023.. أدعية تنجيك وتحفظك من كل سوء ومكروه

دعاء يوم 17 رمضان 2023.. أدعية تنجيك وتحفظك من كل سوء ومكروه، أدعية شهر رمضان المبارك 2023، تُجي المسلم الداعي وتحميه وتحفظه من كل سوء ومكروه، فالله سبحانه وتعالى يستجيل للمسلم المخلص الدعاء ويحقق أمنياته وتبقى أبواب السماء مفتوحة لسماع أدعية المسلمين، وهو ما يدعو فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر أفضل أدعية اليوم السابع عشر من شهر رمضان 2023 لجلب الرزق والسعادة، إبعاد الهم والبؤس والحزن عن الناس المسلمين.

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دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2023، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى مهم جداً، فهو الذي ينجينا من المصائب ويحقق أمانينا ويجلب لنا السعادة والمالي والخير والحياة الكريمة السعيدة، لذلك فإن الأدعية هي مخ العبادة، وهي وسيلة مهمة يستعين بها المسلم لتحقيق جميع ما يرجوه ويرغب به في حياته، طامعًا في استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى لجميع أمنياته التي يريدها، إذ يستثمر أيام شهر رمضان الفضيلة أملا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له أدعيته.

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اللهم ارضنا وارضَ عنَا دعاء مؤثر للشيخ د. ⁧#ياسر_الدوسري⁩ | ليلة 17 رمضان 1443هـ



⁦https://t.co/wPWiEc48aX⁩ pic.twitter.com/zBwLnNcAnz — تلاوات أ.د. ياسر الدوسري (@telawatyasseer1) April 18, 2022

دعاء يوم 17 رمضان 2023

دعاء يوم 17 رمضان 2023، يبحث المسلمين عن أدعية اليوم السابع عشر من شهر رمضان، لذلك سنرفق لكم عددا من أدعية يوم 17 رمضان 2023، اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ، اَللّهُمَّ لا تؤاخذني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا وَالآفاتِ بِعزَّتِكَ يا عِزَّ المُسْلمينَ. اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.