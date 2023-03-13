دعاء يوم 15 رمضان 2023- أجمل أدعية اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوبة، لا يتوجه المسلم بالدعاء إلى الله عز وجل إلى ليقينه التام بأن الله قادر على كل شيء، وهو بيده الخير والنفع، وهو يدلل على اخلاص العبد لله سبحانه وتعالى، وثقته بربه عز وجل، وهوما عززه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأن "الدعاء هو العبادة"، لذلك ينتظر معظم المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك 2023، حتى يستقبلوه بالأدعية الروحانية لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويحقق أمنياتهم لقوله تعالى: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين".

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023، ويبحث المسلمون عن أدعية شهر رمضان المبارك 2023، خاصة مع قرب حلول الزائر الجميل الذي ينتظرونه على أحر من الجمر، فعلى المسلم أن يستثمر كل دقيقة من أيام شهر رمضان المبارك في العبادة والطاعة، خاصة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل حتى يتمكن من أداء ليلة القدر التي تأتي في الأيام الفرادى من الثلث الأخير لشهر رمضان المبارك، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023.

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دعاء 15 رمضان 1444- 2023

دعاء 15 رمضان 1444- 2023، على الداعي أن يكون خاشعا عندما يدعي الله سبحانه وتعالى لأمر يريده، فالله عز وجل يستجيب دعاء المسلم ذو النية الخالصة والثقة العمياء بالله سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يغير كل شيء في الحياة، لذلك فإن هناك آداب للدعاء على المسلم أن يتحلى بها عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى أثناء دعائه، كما إن عليه التماس وقت الإجابة للدعاء، وفي هذه المقالة سننشر دعاء يوم 15 رمضان 2023، حتى يردده المسلم في هذا اليوم الفضيل.

تحميل دعاء 15 رمضان 2023

تحميل دعاء 15 رمضان 2023، وعن دعاء يوم 15 من رمضان 2023، فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، واشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ ، وعن ثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَ عِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَ رَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ".