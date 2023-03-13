دعاء يوم 14 رمضان 2023- أدعية اليوم الـ 14 شهر رمضان 1444، اقترب شهر رمضان المبارك، إذ إن أنظار المسلمين تكون شاخصة صوب كتب الله سبحانه وتعالى، حتى إن ألسنتهم تنطق بزيادة الأدعية النبوية الشريفة، تضرعا لله سبحانه وتعالى، حتى نيل الأجر والثواب ومحو الذنوب والسيئات، لذلك يستقبل المسلمون في شهر رمضان المبارك أيامه بالأدعية حتى يتقبل الله منهم ويغفر لهم ويُبدل سيئاتهم حسنات، ويُحقق أمنياتهم ويفرج كرباتهم.

دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2023 مكتوب

دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2023 مكتوب، لكل يوم من شهر رمضان المبارك أدعية خاصة به، إذ يبحث غالبية المسلمون عن أدعية أيام الشهر المبارك، لاسيما مع بدء العد التنازلي لدخول الزائر الأبيض بشكل رسمي، إذ لم تبقى على حلوله سوى 11 يوما فقط، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أهم أدعية شهر رمضان المبارك حتى ينال الذي يرددها أجرها وثوابها.

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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2023

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2023، يعتبر شهر رمضان المبارك أغلى وأثمن فرصة للمسلم حتى يصحح مساره ويحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وتنفيذ أوامر الله ورسوله وطاعته عزو وجل بالعبادة والابتعاد عن كل مغريات الدنيا التي تنهي كل من تعلق بها، لذلك على المسلم استثمار هذه الفرصة وتصحيح مساره أملاً أن يغفر الله له، ويزهر حياته ويحقق أمنياته، لذلك سننشر في هذه المقالة، أجمل أدعية اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الفضيل لعام 2023- 1444 هـ.

دعاء 18 من رمضان 🌙🤲🏻 pic.twitter.com/xR6cXX8rNX — أماااني 💞 (@amani5871) April 19, 2022

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دعاء اليوم 14 من رمضان 2023 مكتوب وصور

دعاء اليوم 14 من رمضان 2023 مكتوب وصور، عدد الأدعية كبير جدا لا يعد ولا يُحصى، لكن هناك أدعية مخصصة لأيام شهر رمضان المبارك ينطقها غالية المسلمين في جميع أنحاء المعمورة منها دعاء يوم 14 من رمضان وهو كالتالي: "اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ"، وثواب هذا الدعاء يمكن في: "من دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".