دعاء يوم 13 رمضان 2023- دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 1444، لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك دعاء خاص فيه، وهو ما يسير عليه المسلمون في كل مكان في العالم، لذلك قرر فريق العمل أن يخصص وقتاً لنشر أدعية شهر رمضان المبارك 2023 كل يوم على حدا، وذلك مع بدء العد التنازلي على حلول شهر رمضان المبارك، لما له من مكانة عظيمة بين المسلمين أينما تواجدوا، لذلك سنرفق اليوم دعاء يوم 13 رمضان 2023، حتى يردده المسلمون يوم الثالث عشر من رمضان المبارك 1444 هـ.

دعاء 13 رمضان 2023 عن النبي

دعاء 13 رمضان 2023 عن النبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يفوت فرصة عظيمه كهذه إلا ويضاعف الأدعية ويرددها في كل وقت ومكان، حتى إنه كان يقيم الليل دون تعب أو كلل أو ملل وهو رسول الله، لهدف نيل رضا الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب العظيمين، فكيف بالمسلمين الذي يجب عليهم أن يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينال ذلك الأجر العظيم.

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دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2023 دعاء 13 رمضان

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2023 دعاء 13 رمضان، شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة يجب على المسلمين كافة ألا يفوتوها، إذ إن أيتم الشهر الفضيل قلائل وتمر بسعة البرق، لذا من استثمرها يفوز ومن لم يستثمرها سيخر أجرها وعظيم ثوابها، ولأهمية تلك الأيام وعظمتها، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2023 دعاء 13 رمضان مكتوب وبالفيديو حتى يتمكن من ترديده كل من يسعى لذلك.

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دعاء اليوم 13 من شهر رمضان المبارك 2023

دعاء اليوم 13 من شهر رمضان المبارك 2023، فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ"، وعن ثواب هذا الدعاء: " "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".