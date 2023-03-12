دعاء اليوم 11 من رمضان 2023- دعاء 11 رمضان 2023 PDF، يسعى ما يقارب من مليار ونصف المليار مسلم استثمار أيام شهر رمضان المبارك الذي يحل علينا يوم 23 ماس 2023 وفق المراكز الفلكية، إذ إن أفضل الأعمال في هذا الشهر الفضيل هو قراءة القرآن الكريم والأدعية، والأعمال الحسنة والصالحة، تضرعا لله وأملا أن ينال المرء المسلم الأجر والثواب العظيمين، كما يسعى هؤلاء المسلمون للتقرب من الله سبحانه وتعالى بالصوم والعبادات والأعمال الصالحة وأداء الفروض وقيام الليل وليلة القدر، أملا أن يستجيب الله لهم ويحقق أمنياتهم.

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2023

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2023، يبحث الملايين من المسلمين في العالم عن دعاء يوم 11 رمضان 2023، وكما أرفقنا أدعية الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك 1444 هجري، فإن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سينشر للمتابعين دعاء اليوم الـ 11 من شهر رمضان المبارك 2023، من أجل أن ينالوا الأجر والثواب، ولكي نقتصر عليهم طريق البحث عبر محركات البحث عن دعاء 11 رمضان 2023.

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دعاء يوم 11 رمضان 1444

دعاء يوم 11 رمضان 1444، الدعاء له فضل عظيم، فهو يزيل الهم والكربات، ويجلب الخير والرزق، لذلك يلازم الدعاء أوقات المسلمين في شهر رمضان المبارك على وجه الخصوص، إذ يستثمر المسلمون شهر رمضان المبارك لعل الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم في هذا الشهر المبارك، وبناء على ذلك، فإن أيام الشهر الكريم، تحمل أدعية مختلفة سنرفقها جميعها، وفي هذه المقالة سنخصص، أدعية يوم 11 رمضان 2022 مكتوب.

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دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان مكتوبة 2023 ادعية 11 رمضان PFD

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان مكتوبة 2023 ادعية 11 رمضان PFD، روى عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ"، ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه و آله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ"، اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.