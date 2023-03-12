دعاء اليوم الـ 10 رمضان 2023- أجمل أدعية يوم 10 رمضان 2023، بعد أن نشرنا دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك 2023، سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023، وصولا إلى نشر دعاء جميع أيام شهر رمضان المبارك 2023، حتى يستفيد منها المسلمون في البلاد العربية والإسلامية، وحتى الجاليات المسلمة في الدول الغربية والأوروبية غير المسلمة، لأن الدعاء هي الصلة الوطيدة بعد الصلاة بين المسلمين والله سبحانه وتعالى، إذ تعهد الله سبحانه وتعالى باستجابة دعاء المسلم حي يدعوه.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023، لشهر رمضان المبارك مكانة وأثر عظيم وكبير في قلوب المسلمين، إذ يزيد ويتضاعف في هذا اليوم العمل الصالح الذي يحبه الله ورسوله، كما تزيد العبادات والصلوات والأدعية وقراءة القرآن الكريم، كما يتضاعف الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أملا أن يحصل المسلم على الأجر والثواب العظيمين، لذلك يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء 10 رمضان 1444 دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2023.

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دعاء 10 رمضان 2023

دعاء 10 رمضان 2023، يعتبر الدعاء من العبادات المهمة التي على المسلم أن يستمر في أدائها سواء في شهر رمضان أو في الأشهر العادية، لكنها تزيد وتتضاعف في الشهر الفضيل أكلا في حصد الأجر والثواب العظيمين، كون شهر رمضان المبارك من أهم وأعظم أشهر السنة، إذ من ضمن هذه العبادات أن يدعي المسلم الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له ويوفقه في حياته ويحقق أمنياته.

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دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان مكتوب كامل

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان مكتوب كامل، يبحث عنه جميع المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، إذ إن دعاء يوم 10 من رمضان 2023، من الأدعية المهمة، حيث يدعي المسلم في اليوم العاشر من رمضان 2023: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ"، وإن ثواب هذا الدعاء: " من دعا به استغفر له كل شيء".