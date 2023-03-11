دعاء 9 رمضان 2023- دعاء اليوم التاسع رمضان 2023، 12 يوما فقط ويحل شهر رمضان المبارك لعام 2023 على المسلمين عامة، ويعد شهر رمضان من أعظم وأهم شهور السنة عند الله سبحانه وتعالى، وهو فرصة ثمينة للمسلم ليكفر عن ذنوبه ويرجح كفّة أعماله الصالحة وكسب الحسنات ومحو السيئات والذنوب، لهذا تجد معظم المسلمين في جميع أنحاء المعمورة يهتمون بكل تفاصيل شهر رمضان المبارك لحصد خيراته وأعماله الصالحة، ومن بين هذه الأعمال هو الدعاء الذي يعد الصلة بين المؤمن وربه.

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023، أينما تواجد المسلم في شهر رمضان المبارك، سواء في العمل أو في مقاعد الدراسة أو إن ذهب للتسوق، أو إن كان جالسا في مكان ما، فإنه لا يتوقف عن ترديد أدعية شهر رمضان المبارك، فهو في ترديدها راحة للقوب والصدور والنفوس، كما إنها تمحو السيئات وتزيد وتضاعف الحسنات، لذلك فهي من أهم الأعمال المحببة لله ورسوله، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء يوم 9 رمضان 2023 مكتوب مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى.

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دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023، الأدعية تهذب النفس وتصفي القلوب وهي الصلة بعد الصلاة بين المسلم وربه، لذلك يرددها المسلمون في كل الأوقات ولكنها تزيد في شهر رمضان، خاصة وأن المسلم يكون صائم في وقتها، وهو ما يعني أن الأجر مضاعف وتحقيق الأمنية أقرب لأن الله سبحانه وتعالى يقبل دعوة الداع إذا دعاه، فما بالك عند الدعاء في شهر رمضان المبارك، لذلك سننشر أدعية شهر رمضان الفضيل كل دعاء في مقالة خاصة على حدا.

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دعاء 9 اليوم التاسع من رمضان 2023- 1444

دعاء 9 اليوم التاسع من رمضان 2023- 1444، أدعية رمضان كثيرة، لكننا سنرفق بعضا منها يختص في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك 2023، إذ يدعو المسلم يوم 9 من الشهر الفضيل: " عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:" اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَ اهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ السَّاطِعَةِ، وَ خُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ"، وعن ثواب الدعاء السابق: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ ثَوَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ".