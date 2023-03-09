دعاء 8 رمضان 2023- دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023، أسبوعان يفصلان العالم عن حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444- 2023، ويستقبل غالبية المسلمون شهر رمضان الفضيل بالأدعية، لذلك يبحثون عند أفضل الأدعية مكتوبة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2023، خاصة وأن الأدعية تقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى، كما إن الله عز وجل يستجيب للداعي في الشهر الفضيل، وهو ما يدفع المسلمون لاستثمار أوقات الشهر المبارك لأجل نيل ثوابه وأجره من الله سبحانه وتعالى.

دعاء 8 اليوم الثامن من رمضان 1444

دعاء 8 اليوم الثامن من رمضان 1444، يتضاعف الدعاء لله سبحانه وتعالى عند حلول شهر رمضان المبارك الذي تُصفد فيه الشياطين، إذ إن للدعاء أجر كبير وعظيم، كما إنه من آداب الصوم الدعاء والتضرع الى الله، وهو ما يعني أن الدعاء مهم جداً في حياتنا في سواء في شهر رمضان أو غير ذلك، لذلك يواصل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر أدعية شهر رمضان المبارك 2023، وفي هذه المقالة سننشر دعاء يوم 8 رمضان 1444- 2023.

دعاء ثامن يوم رمضان 2023

دعاء ثامن يوم رمضان 2023، الأدعية وسيلة صلة بين العبد والله سبحانه وتعالى، فهي حبل الوصل بينهم، حيث أمر الله سبحانه وتعالى عباده بدعائه كما وعدهم بالاستجابة لهم، لقوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، لذا فإن الدعاء وسيلة لكسب الرزق والأجر والثواب العظيم، كما إنه فرصة كبيرة للتقرب من الله سبحانه وتعالى وإزالة الكربات ومحو السيئات.

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دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان، سنرفق لكم دعاء يوم 8 رمضان 2023- 1444، حتى يتمكن المسلمون من حفظه وقراءته في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:” اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ ومُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ”، كما يمكن ترديد هذه الأدعية يوم 8 رمضان، اللهم كما أعنتني على الصيام، أعنّي على قضاء حاجتي، اللهم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أسألك أن تغفر ذنبي، وتيسر أمري، وتهدني إلى طرق الحق الذي يرضيك، وتقبل عملي.