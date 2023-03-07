دعاء 7 رمضان 2023- أفضل أدعية اليوم السابع من رمضان 2023، أسبوعان يفصلان عن حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444، حيث تزيد وتتضاعف الأدعية في أيام شهر رمضان المبارك، لذا لاحظ فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بحثاً كبيرا عن أدعية شهر رمضان 2023- 1444 هجري، حتى يرددوها عند استقبال رمضان وفي أيامه، وفي هذا التقرير سننشر عدة أدعية لليوم السابع من رمضان 2023.

أدعية لليوم السابع من رمضان 2023- 1444

أدعية لليوم السابع من رمضان 2023- 1444، تعتبر الأدعية هي وسيلة للمسلم للتقرب من الله سبحانه وتعالى وغفر ذنوبه ومضاعفة الحسنات، لذلك يحرص كل مسلم لديه نية الصوم وتقديم الاعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك أن يبحث عن أدعية الشهر الفضيل كل يوم بيومه حتى يرددها تضرعا لله سبحانه وتعالى وأملا أن يكسب الحسنات ويمحو السيئات، لأنه يعد من أفضل شهور العام.

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أدعية يوم 7 رمضان 2023

أدعية يوم 7 رمضان 2023، يجتهد غالبية المسلمين على قراءة وذكر أدعية شهر رمضان المبارك 2023، أملا أن يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه وأعماله وصومه، وأن يحقق أمنياته ويفرج عن كرباته وهمومه ويرزقه الخير والمال، وأن يحول حياته من هم وبؤس إلى سعادة وفرح، لذا يحرص هؤلاء المسلمون على استغلال كل دقيقة من أيام شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري.

دعاء اليوم السابع من 7 رمضان 1444- 2023

دعاء اليوم السابع من 7 رمضان 1444- 2023، في هذه الفقرة سنرفق للمتابعين عدة أدعية لليوم السابع من شهر رمضان 2023، لأن الناس تبحث عن، دعاء 7 رمضان مكتوب، وعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ"، في سابع يوم من رمضان نقول: اللهم أعنِّي فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذِكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلِّين، اللهمَّ إنِّي أسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.