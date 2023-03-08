موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023، يبحث الفلسطينيون عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، إذ إنه في هذا التوقيت يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة للأمام، على عكس التوقيت الشتوي، وفي أول يومين من تفعيل التوقيت الصيفي رسمياً يبدأ الفلسطينيون بالسؤال عبر السوشيال ميديا وبين بعضهم عن كم الساعة الآن، لأنه يحدث لغطاً في التوقيت خاصة في أول يومين، سيما وأن هناك أجهزة خلوية تقدم الساعة 60 دقيقة قبل الموعد الرسمي في الأراضي الفلسطينية.

موعد بدء العمل في التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين

موعد بدء العمل في التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله عن موعد تفعيل التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2023، وبدأ الناس في الاهتمام في معرفة موعد تغيير عقارب الساعة وبدء العمل بالتوقيت الجديد في فلسطين، خاصة أن هناك فئات كثيرة تعتمد على الساعة في أعمالها، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى نشر موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في غزة والضفة والقدس.

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موعد التوقيت الصيفي في فلسطين 2023

موعد التوقيت الصيفي في فلسطين 2023، يتساءل الفلسطينيون عن موعد العمل في الأراضي الفلسطينية لعام 2023، وهل سيكون تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، أم سيتم تقديم الساعة قبل حلول الشهر الفضيل، خاصة أن عدد ساعات الصيام تزيد مع التوقيت الصيفي الجديد، لذا تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي قضية موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي الجديد لعام 2023.

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متى التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين

متى التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، ووفق اعلان الحكومة الفلسطينية في رام الله، فإن العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، يبدأ فجر يوم الجمعة الموافق 24 آذار/ مارس الجاري، ويستمر لغاية فجر يوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2023، إذ يعني أنه يمكن أن نصوم يوما أو يومين على أكثر تقدير على التوقيت الشتوي أما بقي شهر رمضان سيكون وفق التوقيت الصيفي.