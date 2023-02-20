شهر رمضان 2023 في فلسطين بالتوقيت الشتوي أو الصيفي؟ أعلنت الحكومة الفلسطينية رسميا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2023، إذ قررت أن يتم العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام يوم 25 مارس 2023، وهو يتزامن مع ثاني أو ثالث أيام شهر مضان المبارك 1444-2023، لذا يتساءل الفلسطينيون الآن، هل سيتم تقدم عقارب الساعة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والصيام على التوقيت الشتوي، أم سيمضي يومان أو ثلاثة صيام على التوقيت الشتوي وبعدما ينتقل الصيام للتوقيت الصيفي؟

هل صيام رمضان 2023 على التوقيت الشتوي أو الصيفي في فلسطين

هل صيام رمضان 2023 على التوقيت الشتوي أو الصيفي في فلسطين، قررت الحكومة الفلسطينية رسميا البدء بالعمل وفق التوقيت الصيفي في الأراضي الفلسطينية، وهو موعد يأتي بعد حلول شهر رمضان المبارك 2023-1444 هجري بيومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، لذا سننشر لكم تفاصيل صيام شهر رمضان 2023 سواء على التوقيت الشتوي أو الصيفي، حيث سيتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، القرارات التي تصدر بهذا الشأن ونشرها لكم عبر موقعنا.

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هل نصوم رمضان 2023 بالتوقيت الصيفي أو الشتوي؟

هل نصوم رمضان 2023 بالتوقيت الصيفي أو الشتوي؟ قالت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق: إن العمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ اعتباراً من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق تاريخ 25 مارس/ آذار 2023، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، لكن لم تصدر أي تصريحات أو قرارات أخرى تتعلق بصيام شهر رمضان المبارك على التوقيت الشتوي أو الصيفي 2023، وسنتابع الأمر، وسنوافيكم بكل التفاصيل الجديدة حول الموضوع.

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متى بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023

متى بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، من المقرر رسميا أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، يوم 25 مارس/ آذار 2023، أي بعد حلول شهر رمضان المبارك 2023 بيومين أو ثلاثة أيام، فالسؤال الذي يُطرح الآن، هل سنصوم على التوقيت الصيفي أم التوقيت الشتوي؟ تبقى الإجابة لدى الجهات المختصة فقط.