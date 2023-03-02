الموعد الرسمي للتوقيت الصيفي في فلسطين 2023- موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، حل علينا شهر مارس رسميا، وهو ما يعني قرب انتهاء فصل الشتاء، وحلول فصل الربيع، وبالتالي فإنه في هذه الأوقات من كل عام تتغير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، وهو ما يعني بدء العمل بالتوقيت الصيفي، إذ تُعلن الحكومة عن الموعد الرسمي للعمل بالتوقيت الصيفي ويتم العمل به وفق ذلك، لكن الناس تسأل الآن، هل يتم تقديم عقارب الساعة أو تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي، كما يسأل البعض عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023.

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، يتزامن التوقيت الصيفي في فلسطين 2023 هذا العام مع بدء شهر رمضان المبارك، لكن الفلسطينيين يصومون من يومين إلى ثلاثة أيام بالتوقيت الشتوي، وبعدها يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام ليتم الاعلام رسميا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، لذا سيرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لبدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في غزة والضفة والقدس.

طالع أيضا.. موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين

هل يتم تأخير أو تقديم عقارب الساعة في التوقيت الصيفي 2023؟

هل يتم تأخير أو تقديم عقارب الساعة في التوقيت الصيفي 2023؟ هذا السؤال يطرحه المئات من الناس، حيث يتم النقاش بين بعضهم أو عبر مواقع السوشيال ميديا عن تقدم او تأخير عقارب الساعة في هذا التوقيت، إذ إنه في التوقيت الصيفي يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، يعني بدلا من أن تكون الساعة السادسة صباحاً، تصبح السابعة، على العكس في التوقيت الشتوي يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، يعني بدلا من أن تكون الساعة الخامس، تكون الساعة الرابعة.

متى بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في غزة

متى بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في غزة، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2023 في الأراضي الفلسطينية، حيث يتم العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من تاريخ 25 مارس / آذار 2023، حيث يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، مع الإشارة إلى أن هناك أجهزة خلوية تغير التوقيت لوحدها وفق توقيت الاحتلال، فعلى أصحابها الانتباه جيدا لهذا الأمر.