موعد رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2- نسبة صرف رواتب السلطة شهر فبراير 2023، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية يوم الخميس الماضي بأخبار تتحدث عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير 2023، إلا إن صدر نفيا بكل تلك الاخبار، حيث لم تحدد وزارة المالية في رام الله موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2 فبراير 2023.

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 2 فبراير 2023

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 2 فبراير 2023، كل المؤشرات تقول إن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز في ميزانيتها بسبب استمرار اقتطاع أموال المقاصة الخاصة بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يؤخر صرف رواتب السلطة والشؤون المدينة، وفق ما يصرح به مسؤولون في السلطة الفلسطينية، لهذا سيتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اخر مستجدات صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2 2023.

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موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير، أصابت حالة من الخيبة والحزن موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد نفي أن وزارة المالية حددت موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2 2023، حيث لم يتداول أي مسؤول أي أخبار مؤكدة تفيد بموعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر 2 فبراير 2023، التي من المفترض أن تصرف مطلع شهر مارس 2023.

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متى صرف رواتب السلطة شهر 2

متى صرف رواتب السلطة شهر 2، أكدت مصادر مطلعة أن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية هو 80% وبحد أدنى 2000 شيكل، ونسبة المتأخرات ستكون 5% عن شهر فبراير 2023، أما باقي المتأخرات فستكون لصالح الموظفين في ذمة وزارة المالية لحين الخروج من أزمتها المالية، لكن حتى اللحظة لا موعد محدد عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة عن شهر 2 فبراير 2023.