موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر فبراير 2023، حددت وزارة المالية في رام الله موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة عن شهر فبراير 2023، كما أصدرت توضيحا يخص المتأخر المستحقة للموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية ونسبة الصرف لسهر 2 2023، وسنوافيكم بتفاصيل رواتب الموظفين في الفقرات التالية.

متى صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر 2 فبراير 2023

متى صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر 2 فبراير 2023، ويهتم موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة، بمعرفة نسبة صرف رواتبهم لشهر 2 فبراير 2023، إذ يتم البحث عن موعد صرف رواتبهم منذ مطلع الشهر التالي، وهو الموعد الذي تُحدد فيه وزارة المالية موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، وسيرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تحديد موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2023.

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نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 2023

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 2023، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية رسمياً، عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير 2023، إذ ذكرت وزارة المالية في بيان صحفي صدر عنها أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر فبراير 2023 هو يوم الأحد الموافق 2023/3/5 وذلك بنسبة %85 وبحد أدناه 2000 شيكل.

موعد صرف رواتب السلطة شهر 2 غزة والضفة

موعد صرف رواتب السلطة شهر 2 غزة والضفة، يوم الأحد المقبل سيتم البدء بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عم شهر فبراير عبر البنوك المنتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أما فيما يتعلق بصرف جزء من المتأخرات، أكدت وزارة المالية في بيانها أن لا صرف للمتأخرات هذا الشهر، لكن بقية المستحقات المالية هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.