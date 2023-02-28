موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 2 فبراير 2023- الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة شهر 2، مع انتهاء شهر فبراير 2023، وبدء شهر مارس، يشرع موظفو السلطة في قطاع غزة والشفة الغربية المحتلة في السؤال عن موعد ونسبة رواتب السلطة لشهر فبراير 2023، لاسيما وأن نسبة صرف رواتب السلطة تختلف من شهر إلى آخر، إذ وصلت نسبة الصرف لشهر 1 يناير 85%، ويحد أدنى 2000 شيكل، بعد أن كانت وزارة المالية تصرف نسبة 80% من رواتب الموظفين بداعي الأزمة المالية التي تعاني من السلطة الفلسطينية.

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة شهر 2 2023

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة شهر 2 2023، ينتظر موظفو السلطة بفارغ الصبر أن تعلن وزارة المالية عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر فبراير 2023، وخاصة أن شهر رمضان يحل علينا في العشر الأواخر من شهر مارس وهو ما يعني أن الموظفين يستعدون لشرا مستلزمات أسرهم الرمضانية من راتب شهر فبراير 2023، لذلك سنشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير 2023.

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موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 وزارة المالية

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 وزارة المالية، وزارة المالية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لم تحدد حتى اللحظة أي موعد عن صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 2 فبراير 2023، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الوزارة يمكن أن تعلن عن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الأسبوع المقابل على أقصى تقدير، من يوم الأحد وحتى الثلاثاء.

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نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2023

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2023، وفق المصادر المطلعة، فإن وزارة المالية على الأغلب ستعلن عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة نهاية الأسبوع الجاري، حيث إن النسبة يمكن أن تتساوى مع الشهر الماضي، أي يمكن أن تكون نسبة الصرف 85%، لكن تبقى هذه مجرد توقعات وتكهنات، وما يصدر عن وزارة المالية في رام الله هو المعتمد رسميا للموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.