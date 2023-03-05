دعاء 5 رمضان 2023- دعاء اليوم الخامس من رمضان مكتوب مستجاب، تبقى نحو 18 يوما على حلول شهر رمضان المبارك 2023، إذ يحل علينا شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هـ وفق ما أظهرته المعاهد والمراصد الفلكية يوم الخميس الموافق 23 مارس/ آذار 2023، لكن يبدأ التحري لشهر رمضان المبارك عند غروب شمس يوم 28 من شهر شعبان 1444، إذ يستقبل المسلمون الشهر بالفرحة والسرور والأدعية والابتهالات والأناشيد الإسلامية ومضاعفة الأعمال الصالحة.

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023، حتى في غير شهر رمضان المبارك، تعتبر الأدعية سلاح المسلمين والمؤمنين، فهي وسيلتهم لاتصالهم مع الله سبحانه وتعالى، إذ يدعو المسلمون الله عز وجل وهم متيقنين بالإجابة، لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير، لذا قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر أدعية شهر رمضان المبارك 2023، حيث سنخص الذكر في هذه المقالة دعاء يوم 5 رمضان 2023- 1444 هـ.

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دعاء 5 رمضان 1444

دعاء 5 رمضان 1444، يكثف المسلمون والمؤمنون أدعية شهر رمضان المبارك 2023، في الشهر الفضيل تضرعا لله عز وجل لأجل أن يغفر لهم ذنوبهم ويحقق أمنياتهم ويفرج عن همومهم وكرباتهم، لذا فإن الأدعية مهمة جداً في حياة الناس، فإن دعاء اليوم الخامس من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".

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دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023، كما إن المسلمين يرددون عدة أدية أخرى في شهر رمضان المبارك سنذكر منها في هذه المقالة، حتى يرددها المسلمون في جميع أنحاء العالم، منها: "اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لقراءة آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ"، كذلك "اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ".

دعاء خامس يوم رمضان مكتوب 1444 ادعية يوم 5 رمضان 2023 مستجابة

دعاء خامس يوم رمضان مكتوب 1444 ادعية يوم 5 رمضان 2023 مستجابة، كما سنرفق في هذه الفقرة دعاء يردده المسلمون يوم 5 رمضان في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك بعد صلاة الفجر، حيث يردد المسلم هذا الدعاء: " اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ".