دعاء 3 رمضان 2023- دعاء اليوم الثالث لرمضان 2023، يستثمر الملايين من المسلمين شهر رمضان المبارك في كا عام أفضل استثمار، فهو بالنسبة لهم فرصة وكنز عظيمين، لذا يكثرون من صلوات النوافل والادعية وقراءة القرآن ويقدمون أفضل الأعمال الصالحة ويزورون الأرحام ويتبادلون التهاني والزيارات، ويجعلون الشهر الفضيل من أهم اهتماماتهم، كما إنهم يواظبون على ترديد الأدعية الرمضانية حتى يتقبل الله منهم ويفرج كربهم ويحقق أمنياتهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا، لذا قررنا نشر أدعية شهر رمضان كل يوم بيومه، حتى يرددها المسلمون عند حلول الشهر الفضيل.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023، في هذه المقالة التي يحررها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سننشر لكم دعاء يوم 3 رمضان 2023، فهو أهم ما يبحث عنه المسلمون، ففي الأدعية بشكل عام تنفيس عن النفس وحصد الحسنات ودحر السيئات وإزالة الهموم والرزق أيضا، لذا يستثمر المسلم هذا الشهر من أجل تكثيف الأدعية والصلوات والأعمال الصالحة أيضا، حتى يتقرب من الله عز وجل، وينال الحسنات والأجر والثواب العظيمين.

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دعاء 3 رمضان 1444- 2023

دعاء 3 رمضان 1444- 2023، شهر رمضان المبارك 2023، تكثر فيه الطاعة والأدعية والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كما تزيد فيه العبادات والأعمال الصالحة، خاصة وأن للعبادات في الشهر الفضيل المبارك، فضل كبير وأهمية عظيمة جدًا، فهذه العبادة الفضيلة من أكرم الأشياء عند الله تعالى، وهي سبباً لتكفير الذنوب والمعاصي ووسيلة لمحو غضب المولى عز وجل، لذا يبحث المسلمون عن أدعية الشهر الثالث من شهر رمضان 2023- 1444 هجري.

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دعاء اليوم الثالث من رمضان مكتوب 1444

دعاء اليوم الثالث من رمضان مكتوب 1444، سننشر لكم ثلة من الأدعية التي يرددها المسلمون في ثالث أيام شهر رمضان المبارك 2023، اللهم اجعل لي نصيبًا والمغفرة والرضوان والعتق من النيران ووفقنا في الدنيا والأخرة، اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعائه فأجبته… اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري ولا تبتليني بلاء يعجز عنه صبري، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبي وترحمني برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله، اجْعَلْ اَللّهُمَّ سعيي فيهِ مَشْكُوراً، وَ ذنبي فيهِ مَغْفُوراً، وَ عملي فيهِ مَقْبُولاً، وَ عيبي فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ أمورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْر، اللهم أفتح لي أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك واسكني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.