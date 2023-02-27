دعاء 4 رمضان 2023- دعاء اليوم الرابع لرمضان 2023، في هذه الأيام أكثر ما يبحث عنه المسلمون في جميع أنحاء العالم هو موعد شهر رمضان فلكيا وكم باقي على شهر رمضان 2023، والعد التنازلي لرمضان 2023- 1444، وكذلك يواصلون البحث عبر السوشيال ميديا ومحركات البحث أيضا عن أدعية استقبال رمضان 2023، عن دعاء 1 رمضان ودعاء 2 رمضان ودعاء 3 رمضان، وهو ما أرفقناه في المقالة السابقة، أما الآن سنخصص هذه المقالة لنشر دعاء 4 رمضان 2023- 1444هـ.

دعاء يوم 4 رمضان 2023

دعاء يوم 4 رمضان 2023، اقترب حلول شهر رمضان المبارك 2023 كثيراً، إذ إن أياما قليلة تفصلنا عن قدوم الزائر الجميل الذي يتجهز لاستقباله الملايين من المسلمين في بقاع الأرض، هذا الانتظار والاستقبال يدل على مكانة الشهر الكريم والفضيل عند الله سبحانه وتعالى ورسوله وعند المسلمين كافة أيضا، لذا قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر أدعية استقبال شهر رمضان 2023، حيث سنرفق اليوم دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 1444 هجري.

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دعاء اليوم الرابع من رمضان 2023

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2023، إذ قبل الدخول في رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون في البحث عن دعاء رابع يوم من رمضان حتى يرددوه قبل أن يحل عليهم، لذا يواصلون ويواظبون البحث عن أدعية شهر رمضان كل يوم بيومه، لما يحمله من خير وثواب وغفران وأجر عظيم، إذ إن المسلمين يستثمرون أيام هذا الشهر على أكمل وجه من العبادات والأدعية وكل ما يتعلق بالشهر الفضيل من أعمال صالحة وخير.

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أدعية يوم 4 رمضان 1444- 2023

أدعية يوم 4 رمضان 1444- 2023، أدعية شهر رمضان تتصدر محركات البحث، للرغبة الكبيرة عند المسلمين بقراءة تلك الأدعية استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، لذلك سننشر في هذه الفقرة عدة أدعية رمضانية لليوم الرابع من الشهر الفضيل، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَ أَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ"، اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ ، وَ اَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ ، وَ احْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ و َسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ.