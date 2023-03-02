اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 غزة ورام الله- هل صرف شيكات الشؤون قبل رمضان 2023؟ لم تعد قضية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية تقتصر عـ الموعد فقط، بل بات السؤال الذي يراود منتفعي الشؤون الاجتماعية، هل ستصرف وزارة التنمية الاجتماعية شيكات الشؤون هذا الشهر- أم قبل شهر رمضان، أم ستماطل في الصرف مثلما حدث قبل عامين، تلك الأسئلة تدور في أذهان الأسر المتعففة التي تنتظر على أحر من الجمر الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لأول دفعة عام 2023، وسط تخوفات وذعر من ألا تقدم الوزارة على صرف تلك المستحقات قريبا.

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هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل رمضان؟

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل رمضان؟ بات الأسئلة حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية تصول وتجول في أذهان وخواطر الأسر المتعففة المدرجة على كشوفات برنامج الدفعات النقدية، أو ما يعرف عنهم بمستفيدي الشؤون، هم الأسر الأكثر فقرا في المجتمع الذين ليس لهم أي مصدر دخل آخر، كما إن من بينهم مصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون علاجاً يكفلهم الكثير من الأموال، لذا يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن قرب موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة.

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون 2023 في فلسطين

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون 2023 في فلسطين، يأمل مستفيدي الشؤون الاجتماعية أن تصرف مستحقاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك 2023، لما له من التزامات ومستلزمات كبيرة وكثيرة يُصرف من أجل جلبها أموال طائلة، وهي أكبر من قدرة تلك الأسر الأكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني، لذا يأمل ويدعو أرباب تلك الاسر أن تعلن وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 قبل شهر رمضان المبارك.

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متى صرف مستحقات الشؤون في غزة والضفة؟

متى صرف مستحقات الشؤون في غزة والضفة؟ الخبر السيء أن وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني صرح قبل أيام قليلة بأن ليس لديه علم بموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وقال إن وزارة المالية هي من تحدد موعد صرف مستحقات الأسر المتعففة المدرجين على برنامج الدفعات النقدية، وهو ما أدى إلى قلق بين أوساط المستفيدين، الذين تأملوا أن يتم الصرف نهائية شهر يناير الماضي، أو بداية فبراير على أبعد تقدير، لكن حتى اللحظة لا معلومة رسمية عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023.