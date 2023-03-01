متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023- موعد صرف مستحقات الشؤون 2023 في فلسطين، بدأ شهر مارس 2023 رسميا، وحتى الآن لم تُعلن أي جهة مسؤولة أو ذات علاقة عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة المحتلة التي يبلغ عددها ما يقارب من 120 ألفاً، وهو ما يدعو أرباب تلك العائلات إلى القلق والخوف خشية ألا تقدم وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية على صرف مستحقاتهم مرة أخرى، مثلما حدث قبل سنتين حينما لم يُصرف لهم أي شيكل لمدة زادت عن 20 شهرا تواليا.

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون 2023 في غزة

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون 2023 في غزة، مستفيدو الشؤون الاجتماعية يتساءلون عن موعد صرف مستحقاتهم، بعد الوعودات التي تلقوها عن انتظام دفعات الشؤون لعام 2023، والتي دفعت بريق أمل داخلهم، إلا إن تلك الوعودات والأحاديث عن انتظام دفعات الشؤون الكاملة للأسر الفقير كانت بمثابة حبر على ورق لا أساس لها من الصحة، لذلك بعد أن زاد البحث عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين، رأى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يضع تلك الأسر في أخر تطورات صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023.

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كيف تؤثر مماطلة السلطة بقيادة محمود عباس في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر الفقيرة؟#الشؤون_حقي #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/TXKk5I21ve — 🇵🇸راني العسولي (@Rany_Alasoly) September 4, 2021

اخر اخبار الشؤون الاجتماعية 2023

اخر اخبار الشؤون الاجتماعية 2023، الظاهر أمامنا أن تصريحات مسؤولي التنمية الاجتماعية والمصادر المقربة من السلطة الفلسطينية كانت عبارة عن فقاعات إعلامية، أو ابر بنج لتسكين آلام تلك الأسر التي تعاني المر جراء عدم صرف مستحقاتها لا سيما من تُعيل مرضى أو من لهم طلبة في المدارس أو الجامعات ولم يتسنى لهم مساعدتها نتيجة انقطاع تلك الدفعات النقدية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمالية لأشهر عدة، إذ تلقوا أخر دفعة لهم في شهر أكتوبر 2022.

عقبال شيكات الشؤون الاجتماعية ما تنصرف عنا في غزة

حسبنا الله ونعم الوكيل💔😭#الضمان_الاجتماعي — Safaa Ahmed (@SafaaAhmed97) April 25, 2022

هل تم تحديد صرف مستحقات الشؤون 2023؟

هل تم تحديد صرف مستحقات الشؤون 2023؟ حتى نهاية كتابة هذه السطور وتحرير المقالة، فإنه لا معلومات جديدة عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، حيث لم تصدر وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة بوزيرها أحمد مجدلاني أي تصريح يفيد بموعد صرف مستحقات الشؤون لعام 2023، كذل لم يخرجوا بأس تصريح صحفي يوضحوا سبب تأخير صرف شيكات الشؤون للأسر في غزة والضفة.