متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية دفعة 2023؟ شارف شهر فبراير 2023 على الانتهاء، ولم يتم الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية دفعة 2023، وسط استنكار وقلق من أن تتأخر الدفعات كما حصل قبل نحو عامين ونصف عندنا جمدت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 20 شهرا على التواصل بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وعدم ايفاء الجهات المانحة بالتزاماتها تجاه صندوق خزينة السلطة.

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، يبحث معيلو العائلات المتعففة في قطاع غزة والمدرجة على كشوفات شيكات الشؤون الاجتماعية عن آخر أخبار ومستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لأول دفعة لعام 2023، إذ انتابت حالة من الاستنكار والإحباط أوساط الأسر المستفيدة من مستحقات الشؤون، إذ ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، آخر تفاصيل ومستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.





اخر اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

اخر اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، يستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية الفئات الأكثر فقرا في قطاع غزة والضفة الغربية، كذلك المرضى وحتى اليوم لم تصدر أي تصريحات من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية يتحدث من خلالها عن تحديد موعد رسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية أول دفعة من عام 2023، ولا يقدموا أي إجابة واضحة عن مستجدات الشؤون، رغم أن السلطة استلمت الأموال من الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر.





تحديد موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

تحديد موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، يستفيد نحو 116 ألف أسرة متعففة من قطاع غزة والضفة المحتلة من شيكات الشؤون الاجتماعية، حيث تعيش تلك الأسر تحت خط الفقر، كون بينهم مرضى وذوي احتياجات خاصة لا مصدر دخل لهم سوى ما تصرفه لهم وزارة التنمية الاجتماعية كل 3 شهور، حيث تبدأ الدفعات من 750 شيكلاً- حتى 1800 شيكل، وفق عدد أفراد الأسرة ووضعها الاجتماعي، ووجود المرضى بينهم، وعلى ذلك يتم تحديد المبلغ.