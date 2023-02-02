موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2، حتى اللحظة لم تُعلن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يناير 2023، لكن المصادر الخاصة تشير إلى إمكانية صرف رواتب الموظفين بداية الأسبوع المقبل أو منتصفه على أبعد تقدير، لكن حتى اللحظة لا موعد محدد لصرف راتب موظفي السلطة في غزة والضفة لشهر يناير، وحتى لم تحدد وزارة المالية نسبة صرف رواتب السلطة أو نسبة المتأخرات.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة لهذا الشهر

موعد صرف رواتب موظفي السلطة لهذا الشهر، موظفو السلطة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، يبحثون في بداية كل شهر عن موعد صرف رواتبهم، والاطلاع على نسبة صرف رواتب السلطة أيضا، لأن نسبة صرف رواتب السلطة كانت تتغير من شهر إلى آخر وفق مستجدات خزينة السلطة المالية، أو اقتطاع أموال المقاصة أو حتى حجزها بالكامل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي" كما حدث في السنوات القليلة الماضية، وهو ما أثر على رواتب الموظفين.





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نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2، في يتم الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة في الأسبوع الأول من كل شهر، ونادراً ما يتأخر الإعلان عن ذلك قليلاً بدعوى عدم وجود أموال تغطي كشوفات الرواتب بفعل أزمة مالية تعاني منها السلطة منذ سنوات، ومع بدء اليوم الثاني من شهر فبراير 2023، لم تُحدد وزارة المالية في رام الله موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية حتى اللحظة، وبدوره ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2، عند جلب أي معلومة رسمية بهذا الخصوص من المصادر الخاصة.

متى صرف رواتب موظفي السلطة شهر 1 2023

متى صرف رواتب موظفي السلطة شهر 1 2023، الأخبار المتداولة بين المطلعين على مستجدات رواتب السلطة تشير إلى اقتراب موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 1 2023، وتكون نسبة الصرف 80% بحد أدنى 2000 شيكل، أما نسبة المتأخرات قد تكون من 5-6%، وباقي المتأخرات تبقى من حق الموظف لدى وزارة المالية، لكن قد تتغير الأمور وفق تطورات خزينة السلطة لاسيما بعد اقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة الأسابيع الماضية.