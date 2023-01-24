موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 1 يناير 2023، لم تحدد وزارة المالية في حكومة رام الله برئاسة الدكتور محمد اشتية موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 1 2023، حيث ينتظر الموظفون العموميون تصريح وزارة المالية في بيانها المعتاد لتحديد موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 1، حيث يتوقع موظفو السلطة أن تصل نسبة صرف رواتبهم 80% مع نسبة تصل لـ 5-6% من المتأخرات.

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 1

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 1، على الرغم من وجود اعلان رسمي حتى اللحظة من المصادر الحكومية الرسمية عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 1، إلا إن العديد من المصادر الخاصة تتواصل مع الجهات ذات الصلة في وزارة المالية لاطلاعها على موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 1 يناير 2023، حيث إن معظم الموظفين يثقون بتصريحات تلك المصادر لصدقها في جميع ما نشرته عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تتابع الملف ويتنشر موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 1 يناير 2023، بعد إعلانها من وزارة المالية.

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نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر يناير وزارة المالية

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر يناير وزارة المالية، مطلع شهر يناير الجاري تلقى موظفي السلطة في غزة ورام الله رواتبهم بنسبة صرف وصلت لـ 80% بحد أدنى 2000 شيكل لكل موظف، مع متأخرات وصلت لـ 5%، مع الإشارة في بيان وزارة المالية إلى أن حقوق الموظفين محفوظة لدى الحكومة الفلسطينية، حيث يتوقع الموظف أن تتساوى موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 1 يناير 2023، مع نسبة شهر 12 2022.

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر يناير 2023

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر يناير 2023، حتى اللحظة لا موعد رسمي عن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يناير 2023، ولم تحدد نسبة صرف رواتب موظفي السلطة، أو حتى المتأخرات، وسنبقى نتابع في هذا الملف إلى أن يصدر تصريح رسمي يفيد بموعد ونسبر صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر يناير 1-2023.