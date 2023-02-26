كم باقي لرمضان 2023- العد التنازلي لشهر رمضان 2023، لم يتبقى الكثير من الأيام على قدوم أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري- 2023 ميلادي، حيث دخلنا في الـ 5 أيام الأولى من شهر شعبان المبارك، وهوما يعني أن العد التنازلي على حلول شهر رمضان المبارك 2023 قد بدأ، ويبحث عظم المسلمون عن موعد حلول شهر رمضان المبارك حتى يتجهز له المسلمون ويستقبلون أول أيام الشهر الفضيل بما يليق به.

كم باقي على شهر رمضان 2023؟

كم باقي على شهر رمضان 2023؟ يعتبر رمضان شهر العبادات والأعمال الصالحة، لذا يحرص معظم المسلمون أينما تواجدوا على استثمار أيام الشهر المبارك لصالحهم، ويؤدوا جميع الأعمال الصالحة والسنن النبوية إلى جانب تكثيف الصلوات والأدعية حتى ينالوا أجره وثوابه العظيم، لذا سيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لشهر رمضان المبارك 2023- 1444 وفق المعاهد الفلكية.

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العد التنازلي لرمضان 2023

العد التنازلي لرمضان 2023، بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 2023- 1444 هـ، إذ يستعد المؤمنون لاستقباله، فهم يؤدون في هذا الشهر الفضيل الأعمال الصالحة والصوات وصلاة التراويح كما إنهم في هذا الشهر المبارك هم على موعد من أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، ففيها أجر وثواب عظيم، إذ تأتي هذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ففيها يكفر ذنوب المسلمين الذين يحيونها، عاما مضى وعاما قادما، وفق ما يرد من رجال الدين والشريعة.

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موعد شهر رمضان 2023 فلكيا

موعد شهر رمضان 2023 فلكيا، يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، وهو ما يعني أن صيام شهر رمضان المبارك يكون فقط بعد رؤية هلال الشهر المبارك، أما ما يصدر عن المعاهد والمراصد الفلكية، هو تحديد علمي للشهر الفضيل، لكن يبدأ الصيام بعد رؤية هلال شهر رمضان فقط، ويحل علينا شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 في تاريخ 23 مارس/ آذار 2023، وفق المعهد الفلكي.