دعاء 2 رمضان مكتوب 2023- دعاء اليوم الثاني من رمضان 2023-1444، بقي القليل من الأيام على حلول شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، إذ يتجهز معظم المسلمون في جميع بقاع الأرض لاستقبال أجمل زائر يمكن أن يحل عليهم، ولأنه شعر الطاعات المغفرة والعتق من النار وتتضاعف فيه الأجور والثواب، فإن المسلمين يستثمرون كل دقيقة في هذا الشهر الفضيل بالأعمال الصالحة أملا بالتقرب من الله سبحانه وتعالى ونشر الحسنات ودحض السيئات، لأن أيام شهر رمضان المباركة، مليئة بالخير والثواب والأجر العظيم.

أجمل أدعية 2 رمضان 2023 مكتوبة

أجمل أدعية 2 رمضان 2023 مكتوبة، أيام قليلة تفصلنا عن حلول الأيام المعدودات المبارك، إذ لم يتبقى سوى نحو 25 يوما على زيارة أهم شهور السنة الهجرية، إذ تزيد العبادات والادعية والأعمال الصالحة، ويتقرب المسلمون من الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، كما تزيد زيارات الارحام، يتبادل المسلمون التهنئة بين بعضهم البعض، كما يرددون أجمل الأدعية لاستقبال الشهر الفضيل، لذا ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مجموعة من الأدعية لثاني يوم رمضان 2023- 1444.

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دعاء ثاني يوم في رمضان 2023

دعاء ثاني يوم في رمضان 2023، على المسلمين جميعا اغتنام أيام شهر رمضان المبارك، فهي فرصة ثمينة بزيادة الحسنات ودحض السيئات، كما إنها تحل علينا مرة واحدة فقط كل عام، إذ يبدأ المسلمون في زيادة وتيرة الأدعية الرمضانية لعل الله سبحانه وتعالى يغير مصيرهم ويحول حياتهم إلى الأفضل من خلال شفاء المرضى وتفريج الكربات والرزق الحلال، وغير ذلك من الخير، لذا يحرص المسلمون على زيادة الأعمال الصالحة وتكثيف الأدعية والصلوات وأيضا قراءة القرآن الكريم وختمه أكثر من مرة خلال شهر رمصان المبارك.

ادعية اليوم الثاني 2 رمضان 1443

ادعية اليوم الثاني 2 رمضان 1443، إذ سننشر في هذه المقالة، ثلة من الأدعية التي يرددها المسلمون ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هـ، "اللَّهُمَّ قربني فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وجنبني سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، ووفقني فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ"، "اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذقني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأداء شُكْرِكَ وأحفظني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجعلن فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجعلن فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزحزحني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ. اَللّهُمَّ لا تؤاخذني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تجعلني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ".