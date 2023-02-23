كم باقي على رمضان 2023- العد التنازلي الكامل لرمضان 2023، أعداد كبيرة من المسلمين في جميع بقاع الأرض يتساءلون عن موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هـ، مع بدء العد التنازلي الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهو ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر موعد قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هـ، خاصة مع دخولنا رسميا في شهر شعبان المبارك 2023.

كم باقي على رمضان 2023 العد التنازلي لرمضان

كم باقي على رمضان 2023 العد التنازلي لرمضان، يعتبر شهر رمضان المبارك من أهم شهور العام، كما إن له مكانة عظيمة عند معظم المسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو تاسع شهر من السنة الهجرية، إذ يمتنع المسلمون في شهر رمضان المبارك عن تناول الطعام أو شرب المياه منذ أذان الفجر فجراً، وحتى سماع أذان المغرب مساء، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".

العد التنازلي الكامل لشهر رمضان 2023

العد التنازلي الكامل لشهر رمضان 2023، تبقى على حلول شهر رمضان المبارك نحو 26 يوما فقط، ومع سرعة الأيام، فإن حلوله سيكون أقرب مما يتخيلون، حيث يحل علينا شهر رمضان المبارك عند نهاية شهر شعبان حيث يتوجه المسلمون في مساء يوم 28 من شهر شعبان لتحري هلال رمضان المبارك، فإن شاهدوا فيصوم المسلون من اليوم التالي، وإن لم يشاهدوه فإنهم يشرعون في الصيام في اليوم التالي.





كم يوم باقي على رمضان 1444 هـ

كم يوم باقي على رمضان 1444 هـ، غير أن شهر رمضان المبارك يحمل في طياته الخير والبركة والثواب والأجر والعتق من النار إلا إنه له فوائد صحية وجسدية كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها، تعزيز عدد كريات الدم الحمراء والبيضاء، وتعزيز مستويات الصفائح الدموية، كما يمكن تخفيض نسبة السكر في الدم، ويؤدي إلى تخفيض حدة التوتر والقلق، ويحارب الالتهابات وأمراض السرطان، ويخفض مستويات ضغط الدم، والوزن، ومستويات الكولسترول في الدم، ومستويات الدهون الثلاثية، حيث يحل علينا شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، يوم الأربعاء 22-03-2023 أو يوم الخميس 23-03-2023.