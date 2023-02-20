موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، أعلنت فلسطين عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس المحتلة، لعام 2023، ذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، إذ يسير الفلسطينيون على توقيتين وهم التوقيت الشتوي لفصل الشتاء بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، ويقصر النهار ويطول الليل، بينما التوقيت الصيفي نقيضه، إذ يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة الى الأمام ويطول النهار ويقصر الليل.

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موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2022



موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2022، اليوم أعلنت الجهات المختصة في فلسطين عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في غزة والضفة والقدس لعام 2023، حتى يتجهز له الناس خاصة الموظفون والطلبة وأصحاب الأعمال، كون عقارب الساعة تتقدم 60 دقيقة إلى الأمام، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2023.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2022

موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2022، ويتضاعف البحث عن موعد وتاريخ تغيير التوقيت الشتوي إلى الصيفي، خاصة مع الإعلان الرسمي عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2023، خاصة أن هناك هواتف ذكية تغير التوقيت لوحدها خاصة المرتبطة بالتوقيت مع الاحتلال الإسرائيلي، كون صناعي الأجهزة يربطونها بتوقيت الاحتلال بدلا من توقيت الأراضي الفلسطينية، وهنا يحدث لغطا في التوقيت يصل لأيام قليلة.





رسميا موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في غزة ورام الله

رسميا موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في غزة ورام الله، في اليومين الأولين تجد صعوبة بين الناس في فهم التوقيت الجديد، كون هناك أجهزة تقدم الساعة وفق توقيت الاحتلال، لذا يبدؤون بالتساؤل عن التوقيت عبر السوشيال ميديا للتأكد من التوقيت الحقيقي، لكن في فلسطين أعلنت الجهات المختصة عن، بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتباراً من يوم السبت 25/3/2023، على أن يسير على التوقيت الجديد في موعده كل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.