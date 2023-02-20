موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين

من المقرر، أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت 25/3/2023.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن موعد التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، والذي سيكون 25 -3 مارس/ آذار لعام 2023.

ووفق قرار الحكومة الفلسطينية: "تحديد التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين من عام 2023م حتى عام 2026م، بحيث سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الأخير من شهر آذار من كل عام.

بينما بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين بتأخير عقارب الساعة (60) دقيقة اعتباراً من الساعة الثانية فجر يوم السبت الأخير من شهر تشرين الأول من كل عام.