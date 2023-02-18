تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الاسباني، يلتقي برشلونة الاسباني، يوم غدٍ الأحد19/2/2023، غريمه في طريق الحصول على لقب الدوري الاسباني الممتاز 2023، خاصة وأن المنافسة في الدوري أصبحت محسومة لبرشلونة الذي يبتعد في صدارة الدوري الاسباني بفارق 11نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، لهذا متابعين الكرام وقبل كل مباراة لبرشلونة يزادد البحث من قبل عشاق برشلونة على تشكيلة برشلونة أمام قاديش في الدوري الاسباني وهو ما سنوضح لكم في هذه المقالة.

تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الاسباني

ومباراة برشلونة وقادش ستلعب على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستلعب لحساب الأسبوع الـ22 من عمر الدوري الاسباني الممتاز 2023.

تشكيلة برشلونة ضد قادش

ومباراة برشلونة وقادش ستكون معروضة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية وتحديداً قناة beIN Sports HD 1

بتعليق خليل البلوشي صاحب الحنجرة التعليقية المحبوبة والمحببه لدى عشاق الكرة العربية وخاصة عشاق برشلونة وريال مدريد وغيرها من الفريق الأوروبية التي لها شعبية واسعة وعريضة في العالم العربي.

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تشكيلة برشلونة أمام قادش

وفي الليجا، حقق البرسا فوزاً صعباً على فياريال في الجولة الماضية بهدف نظيف، ليواصل انفراده بصدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

ويخوض الفريق الكتالوني المباراة، بعد تعادل مثير مع مانشستر يونايتد في ذهاب التصفيات الإقصائية للدوري الأوروبي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد قادش

وحول تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قادش في الدوري الاسباني الممتاز2023، فبحسب العديد من الصحف الاسبانية والبرشلونية القريبة من نادي برشلونة، فقد قرر مدرب برشلونة الاسباني تشافي، مواجهة قادش في الدوري بتشكيلة جاءت على النحو التالي:

تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - فرانك كيسييه - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: جافي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قادش

وفي المؤتمر الصحفي للمدرب الاسباني تشافي، قال:"نتوقع مواجهة منافس دفاعي، يعتمد على أسلوب مباشر بتقدم الظهيرين، ونتذكر الهزيمة أمامهم العام الماضي، ويتعين علينا خوض مباراة جيدة للغاية".

وأضاف: "الإصابات أمر صعب دائما، وبيدري لاعب مهم جدًا، فهو يصنع الفارق، ونأمل ألا يكون غيابه مؤثرا علينا، وحان الوقت لنمنح البديل الفرصة ليكتسب الثقة، كما أن بوسكيتس عاد".

تشكيلة برشلونة اليوم

وزاد: "ليفاندوفسكي جيد جدًا، وربما من قبل كان في مستوى استثنائي، وهذا هو السبب في أنه يبدو أقل الآن، لكنه يساعد الفريق كثيرا في الضغط".

وأوضح: "لم أستخدم طريقة (4-4-2) مطلقا في حياتي كمدرب، ولم أعمل عليها ولا أحبها، نحن نهاجم بطريقة ما وندافع بطريقة أخرى، والأمر يعتمد على المباراة والمنافس، ووجود بدائل يجعلنا أقوى".

وتابع: "عودة ديمبلي قريبة، بدأ يتدرب في الملعب ويركض، والأمر يعتمد على إحساسه، حيث يعمل مع أخصائي إعادة التأهيل"

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