تشافي: الفوز بلقب الليجا يعتمد علينا كثيرا

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، اليوم السبت 18/2/2023م، أن الفوز بلقب الدوري الإسباني، يعتمد على فريقه قبل مواجهة قادش غدا، ضمن الجولة 22 من الليجا

وقال تشافي، خلال مؤتمر صحفي:"إن الفوز بلقب الليجا يعتمد علينا كثيرا، يجب أن نسعى لتحقيقه، وبالطبع لن أكون سعيدا لو خسرنا في النهاية".

وحول لقاء قادش، قال تشافي:"نتوقع مواجهة منافس دفاعي، يعتمد على أسلوب مباشر بتقدم الظهيرين، ونتذكر الهزيمة أمامهم العام الماضي، ويتعين علينا خوض مباراة جيدة للغاية".

وأضاف: "الإصابات أمر صعب دائما، وبيدري لاعب مهم جدًا، فهو يصنع الفارق، ونأمل ألا يكون غيابه مؤثرا علينا، وحان الوقت لنمنح البديل الفرصة ليكتسب الثقة، كما أن بوسكيتس عاد".

وزاد: "ليفاندوفسكي جيد جدًا، وربما من قبل كان في مستوى استثنائي، وهذا هو السبب في أنه يبدو أقل الآن، لكنه يساعد الفريق كثيرا في الضغط".

وأوضح: "لم أستخدم طريقة (4-4-2) مطلقا في حياتي كمدرب، ولم أعمل عليها ولا أحبها، نحن نهاجم بطريقة ما وندافع بطريقة أخرى، والأمر يعتمد على المباراة والمنافس، ووجود بدائل يجعلنا أقوى".

وتابع: "عودة ديمبلي قريبة، بدأ يتدرب في الملعب ويركض، والأمر يعتمد على إحساسه، حيث يعمل مع أخصائي إعادة التأهيل"

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة، بفارق 8 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، بينما يأتي قادش في المركز السادس عشر بـ22 نقطة.