برشلونة يتلقى ضربتين قويتين.. فما السبب؟

تلقى فريق برشلونة الإسباني، مساء أمس الخميس، ضربتين قويتين بعد التعادل مع مانشستر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره.

وكان تعادل برشلونة مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة على مستوى الأهداف والأخطاء التحكيمية، بالإضافة إلى الإصابات والبطاقات الصفراء.

وجاءت الضربة الأولى لبرشلونة مبكراً بخروج بيدري، لاعب الوسط الشاب، مصابا في الدقيقة 40 من الشوط الأول، حيث أعلن برشلونة في بيان رسمي، تفاصيل إصابة بيدري، مؤكداً أن اللاعب تعرض لتمزق في عضلة الفخذ اليمنى.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن مدة غياب بيدري عن الملاعب، حيث أكدت أن برشلونة سيفتقده لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب سيغيب بشكل مبدئي عن 6 مباريات، من ضمنها مباراة مانشستر يونايتد في الإياب، وريال مدريد بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مطلع الشهر المُقبل.

وفي السياق وإضافة لما سبق، فإن لاعب الوسط الآخر جافي، سيغيب عن مباراة مانشستر يونايتد، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على إنذار بالدقيقة 74 من الشوط الثاني.

جدير ذكره أنه سيحل برشلونة ضيفا على مان يونايتد، مساء يوم 23 فبراير/شباط الجاري، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.