رسائل تهنئة بالاسراء والمعراج 2023 مكتوبة، يحتفل المسلمون اليوم السبت بذكرى الاسراء والمعراج 2023- 1444 هـ، حيث يستهل المسلمون يوم الاسراء والمعراج بالأدعية والتقرب من الله سبحانه وتعالى، كونها من المناسبات الدينية العظيمة التي يحتفل بها المسلمون في جميع نطاق الأرض، حتى إن منهم من يستهل هذه الذكرى العظيمة بتبادل الرسائل والتهاني بين بعضهم البعض تعبيرا عن سعادتهم بحلول هذه الذكرى العظيمة، حيث تحل علينا يوم 27 رجب 1444- وتحل علينا هذا العام اليوم 18 فبراير 2023.

عبارات تهنئة بذكرى الاسراء والمعراج 2023 قصيرة ومكتوبة

عبارات تهنئة بذكرى الاسراء والمعراج 2023 قصيرة ومكتوبة، تحل اليوم ذكرى الاسراء والمعراج، وهي عقيدة وذكرى ترتبط فقط بالمسلمين في كل مكان، لذا يستقبلها المسلمون بكل حب وسعادة ويتبادلون فيها رسائل وعبارات التهنئة سواء وجها لوجه أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مسجات يرسلها الناس لبعضهم البعض، وينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أجمل رسائل تهنئة بذكرى الاسراء والمعراج 2023-1444 هـ.

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#الإسراء_والمعراج خاصية عظيمة يختص بها هذا الدين ونبيه عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن المعجزة الكبرى. إنه التشريف والتكريم لسيد الخلق، فقد صعد إلى السماء وعاين الملكوت واطلع على ما لم يطلع عليه بشر من قبل، ثم عاد بخبر اليقين. pic.twitter.com/cXBL7J08YF — Hasan Ismaik - حسن إسميك (@HasanIsmaik) February 17, 2023

مسجات تهنئة بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 2023

مسجات تهنئة بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 2023، يستقبل المسلمون ذكرى الاسراء والمعراج 2023، بتبادل لعبارات ومسجات التهنئة فيما بينهم، حيث يرسل الأحباب والأقارب عبارات التهنئة عبر السوشيال ميديا أو وجها لوجها، أو عبر الهواتف الخلوية، ومن عبارات التهنئة الخاصة بالإسراء والمعراج كالاتي: كل عام وأنتم بخير بمناسبة تفوح بالخير والبركة على جميع أمة الإسلام، لتزيدنا محبة لله، وطاعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم- إنّ جميع الحروف والكلمات عاجزة عن التعبير عن فرحتنا في تلك الذكرى، فهي فرحة للدين والعقيدة، تدفعنا لتبادل أطيب التهاني مع الأهل والأحباب- مناسبة إسلامية تُلقي بظِلالها الطيّبة على القُلوب التي تحابّت في الله، فكلّ عام وأنتم بخير بمناسبة الإسراء والمِعراج، التي نسأل الله لنا ولكم بها كل الخير.

كلام جميل بمناسبة ليله الإسراء والمِعراج 2023

كلام جميل بمناسبة ليله الإسراء والمِعراج 2023، نهتم بإضافة كلام جميل عن ذكرى الاسراء والمعرج التي تحل علينا اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 بالميلادي، 27 رجب 1444 هـ، حيث تعد من أهم المناسبات الدينية والإسلامية، ومنها: "تزيدنا المناسبات الإسلامية قربا من الأحباب، وحرصا على اغتنام الخير الموجود فيها، فالصلاة والسّلام على سيدي رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، إن مناسبة الإسراء والمِعراج هي إحدى الفرص العظيمة التي نتعرّف بها على رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى المكانة العظيمة التي يحظى بها عند الله عز وجل- ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج تبعث في قلب الإنسان المسلم على الفرحة، فتزيده أملا بالله، وشوقا إلى لقاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينتظرنا عند الصراط.