رسائل وعبارات تهنئة لذكرى الاسراء والمعراج 2023، مع اقتراب ذكرى الاسراء والمعراج عام 2023- 1444 هجري، يستعد غالبية المسلمون لتبادل التهاني والتبريكات فيما بينهم، حيث إن لهذه الذكرى الإسلامية مكانة عظيمة ومرموقة عند كل المسلمين، فهي ليلة اسراء ومعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليلة المعجزة الإلهية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فإن الاحتفال بها غير عن أي مناسبة أخرى، سواء بالتهاني أو الدعاء.

أجمل عبارات التهنئة بذكرى الاسراء والمعراج 2023

أجمل عبارات التهنئة بذكرى الاسراء والمعراج 2023، في هذه الذكرى الدينية العظيمة، سنرفق لكم أجمل عبارات ورسائل التهنئة لتبادلها في بينكم، أو لكي تنشروها عبر صفحاتكم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالآلاف يبحثون عن رسائل وعبارات التهنئة الخاصة بذكرى الاسراء والمعراج 2023-1444، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رسائل وعبارات جميلة خاصة بالإسراء والمعراج 2023.

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أجمل رسائل تهنئة بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 1444

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 1444، هذه الذكرى وردت في القرآن الكريم، لما لها من أهمية ومكانة عظيمة، قال الله تعالى: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير"، وهو ما يعني أن هذه التفاصيل على الرغم من هولها ومعجزتها إلا إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو ما يدل على عظمته.

عبارات تهنئة لذكرى الاسراء والمعراج 2023

عبارات تهنئة لذكرى الاسراء والمعراج 2023، وفي ختام هذا التقرير، نضيف عددا من عبارات التهنئة الخاصة بذكرى الاسراء والمعراج 2023، نستهلها بـ “اللهم في ليلة الإسراء والمعراج، نُشهدك أننا نحبّك ونُحب من يحبّك، فأغمرنا بفضلك، واجعلنا من أصحاب نبيّك محمد في جنّات النّعيم، بكامل المحبّة والإيمان نستقبل مع أمّتنا مناسبة الإسراء والمعراج التي تزيدنا ثباتًا على دين الحق، وتزيدنا قربًا بمن يحرص على نُصحنا بالثّبات، فكلّ عام وأنتم بخير"، إنّ مناسبة الإسراء والمعراج تبعث فينا على تأجيج مَشاعر المحبّة في الله، للوُصول إلى المكانة السّامية ومُرافقة الرّسول محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- في جنّات النّعيم، ربّما لم تخترع اللغات أيّة عبارات أو كلمات قادرة على توصيف مَشاعرنا التي تفيض في تلك الّكرى، فنختصر الكلام بالحمد والشّكر لله على نعمة الإسلام الحق.