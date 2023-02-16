موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين، تعد ذكرى الاسراء والمعراج من المناسبات الإسلامية المرموقة عند جميع المسلمين في كل بقاع الأرض، حيث إن هذه الذكرى وأحداثها تظهر مكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، كما تبين عظمة الأحداث التي مر بها النبي محمد من خلال الإسراء والمعراج، لذلك يُحي المسلمون هذه الذكرى العظيمة في كل عام في موعدها المحدد، حتى إن الطلبة في المدارس يحيون الذكرى من خلال تنظيم إذاعة مدرسية في اليوم التالي للذكرى على اعتبار أن اليوم الأول هو إجازة رسمية لجميع المرافق الحكومية.

موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023-1444

موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023-1444، سويعات قليلة وتحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج التي كان لها اثرا عظيما عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمكانة التي حظي بها عند الله سبحانه وتعالى، إذ إن تلك الرحلة فرّجت عن هم وكرب النبي محمد بعد أن توفيت زوجته خديجة بنت خويلد الذي حزن عليها حزناً شديداً، لذلك أراد الله عز وجل أن يفرج عن همه وكربه من خلال هذه الرحلة المهمة، لذا يعتبر المسلمون هذه الذكرى إجازة رسمية لهم.

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متى إجازة الاسراء والمعراج 2023

متى إجازة الاسراء والمعراج 2023، تحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج بعد نحو 48 ساعة فقط، حيث ينتظر المسلمون احياء هذا اليوم على أحر من الجمر، لأنهم يحيون فيها طقوسا ويؤدون احتفالات خاصة ويرسلون التهنئة لبعضهم سواء من خلال الزيارات واستثمار الاجازة أو عن طريق تبادل ونشر التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويردون على بعضهم من خلال التعليقات، لذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لإجازة الاسراء والمعراج 2023-1444.

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موعد إجازة الاسراء والمعراج في غزة 2023

موعد إجازة الاسراء والمعراج في غزة 2023، تحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج أو ما يسميه المسلمون يوم الاسراء والمعراج بعد غد السبا الموافق 18 فبراير 2023- 27 رجب 1444 هجري، حيث يعدها المسلمون مناسبة دينية وإسلامية عظيمة ومرموقة عند المسلمين جميعاً، لذلك ينتظرون حلولها لأنها كشفت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل عن طريق رحلة الاسراء والمعراج والمعجزة الإلهية لنبيه من خلال الرحلة.