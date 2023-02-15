مقدمة اذاعة مدرسية جميلة عن الاسراء والمعراج 2023 مكتوبة، تبقى يومين، وتحل علينا ذكرى الاسراء والعراج 2023-1444، حيث تنظم المدارس في هذه الذكرى الإسلامية العزيزة على قلوبنا إذاعات مدرسية يقدمها الطلبة أثناء الطابور، حيث يستهل الطلبة الإذاعة المدرسية بمقدمة عامة عن الاسراء والمعراج، ولأن الطلبة يكونون في المراحل الأولى من السنوات التعليمية فإنهم يبحثون عبر الانترنت عن مقدمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج مكتوبة حتى يلقوها ضمن برنامج إذاعتهم في هذه المناسبة العظيمة.

مقدمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023

مقدمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023، تحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، 27 رجب 1444 هجري، إذ إنه على الرغم من أن يوم السبت إجازة رسمية، إلا إن طلبة المدارس المهتمون بتقديم إذاعة مدرسية خاصة بذكرى الاسراء والمعراج يبحثون عن مقدمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج جميلة، يلقوها في الطابور الصباحي ليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، وبدوره يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أجمل مقدمة لإذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 1444 هـ.

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مقدمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 1444- 2023

مقدمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 1444- 2023، في هذه الفقرة نرفق لكم أجمل مقدمة لإذاعة مدرسية للإسراء والمعراج، حيث نستهل كلمتها بـ "بسم الله والحمد لله، نبدأ بالسلام على رسول الله خير الخلق والأنام، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أحبتهُ في الإسلام، أما بعد، إن مناسبةَ الإسراء والمعراج من المناسبات الدينية الإسلامية المحببة عند المسلمين جميعاً، لاسيما وأنها تبين مكانة رسول الله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، عند الله عز وجل ربَّ العالمين، وهذه الرحلة كانت تفريجاً لكرب النبي بعد تتالي الأحزان عليه، إثر وفاة زوجته خديجة أم المؤمنين، وعمّه أبي طالب الذي كان الداعم له والراد لأذى قريش عنه، واشتداد أذى قريش له، وانطلاقاً من أهمية هذه المناسبة سوف نبدأ لكم وفقرات إذاعتنا المدرسيّة، والتي تم إعدادها من قبل طلاب مدرسة "اسم المدرسة" والسلام على كافة الحضور ورحمة الله وبركاته.

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خاتمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023

خاتمة إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023، بعد البحث عن مقدمة إذاعة مدرسية عن الإسراء والمعراج وكتابة الفقرات الأخرى عن الذكرى الإسلامية، يبحث الطلبة أيضا عن خاتمة جميلة وقصيرة عن الاسراء والمعراج 2023-1444 هـ، لهذا سنرفق لكم خاتمة إذاعة مدرسية للإسراء والمعراج، حيث بعد الانتهاء نقول: "وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات الإذاعة المدرسية عن يوم الإسراء والمعراج العظيم 2023، وقد ذكرنا ضمن فقرات الإذاعة كلمة عن هذا اليوم الذي يعد من أعظم المناسبات للإسلام، والتي زادت من قرب النبي من الله عز وجل، ومعرفته لمكانته عند الله، وقد ذكرنا في فقرات هذه الإذاعة كافة المعلومات عن هذه الرحلة التي قام بها النبي في السنة الثانية عشرة للبعثة، ومهدت لهجرة النبي إلى المدينة المنورة، كما أرفقنا لكم فقرة عن تفاصيل رحلة النبي لننير فكر طلابنا الأعزاء عن هذا الحدث الإسلامي المهم، أما وفي الختام نقدم الشكر لكل من ساهم في هذه الإذاعة سواء كان من المدرسين الأفاضل بناة الأجيال، أو من الطلبة الذين بذلوا قصار جهدهم لتقديم الإذاعة في هذه الذكرى، ونأمل في النهاية أن تكون هذه المعلومات مفيدة والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.