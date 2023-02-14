ما موعد إجازة الاسراء والمعراج في فلسطين 2023؟ أيام قلائل ويحتفل العالم بذكرى الاسراء والمعراج 2023- 1444 هـ، حيث يهتم الناس في هذه الذكرى بتهنئة بعضهم وارسال باقات الورد عبر التواصل الاجتماعي إلى بعضهم، فهي من أهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين، كونها تخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنها تحمل في طياتها أسراراً عظيمة ومعجزة من الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لذا قرر العالم المسلم اعتبار يوم الاسراء والمعراج إجازة رسمية.

طالع أيضا.. موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 في فلسطين

موعد عطلة الاسراء والمعراج 2023

موعد عطلة الاسراء والمعراج 2023، تحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج خلال أيام قليلة، إذ يتجهز الفلسطينيون العاملون والدارسون أن يستريحوا من أعمالهم في هذا اليوم العظيم، فهم أيضا يرغبون في استثمار هذا اليوم والتنزه أو للزيارات لأن أبنائهم سيكونون إجازة أيضا من مدارسهم، لذا ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد وتاريخ ليلة الاسراء والمعراج لعام 2023- 1444.

إقرأ المزيد: متى عطلة الاسراء والمعراج 2023-1444

كم يوم تبقى على الاسراء والمعراج 2023؟

كم يوم تبقى على الاسراء والمعراج 2023؟، أقل من 5 أيام وتحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج 2023، حيث أعلنت الحكومة الفلسطينية في إحدى جلساتها أن يوم الاسراء والمعراج إجازة رسمية لكل أركان الدولة والحكومة، من وزارات ومدارس ومنشآت حكومية، لذا يبحث هؤلاء عن موعد وتاريخ رسمي ليوم الاسراء والمعراج لاعتباره عطلة رسمية لهم من أعمالهم ودراستهم ومدارسهم وجامعاتهم.

تنويه أيها الأحبة :

يوم السبت 27 رجب 1444 هـ

الموافق 18 شباط 2023

هو ذكرى #الاسراء_والمعراج

كل عام وانتم بخير pic.twitter.com/qbWzln2WGe — د.عمّادالدّين الشّافعي (@emadaldeen_1443) February 9, 2023

متى عطلة الاسراء والمعراج 2023؟

متى عطلة الاسراء والمعراج 2023؟ حددت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية يوم السبت القادم، الموافق 18 فبراير 2023 إجازة رسمية لكل أركان ومكونات الحكومة الفلسطينية، حيث تشمل الاجازة كل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأراضي المحتلة والقدس أيضا، فهي مناسبة رسمية إسلامية، لكل المسلمين في كل مكان في بقاع الأرض.