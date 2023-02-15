موعد ورابط المنحة القطرية شهر 2-2023، يتزامن دائما موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر فبراير-2023، مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يعقبه الإعلان عن موعد صرف المنحة للأسر المستورة والمتعففة في غزة، بعد تاريخ 20 من كل شهر، بواقع 100 دولار لكل عائلة، ويعتمد أكثر من 100 ألف أسرة من قطاع غزة على تدبير أوضاع وأمور بيوتهم على المنحة القطرية 100 دولار المقدمة من دولة قطر عبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، نتيجة انعدام فرص العمل في القطاع أثر الحصار "الإسرائيلي"

موعد ورابط المنحة القطرية شهر 2-2023

والمنحة القطرية عن شهر فبراير2023، يستفيد منها قرابة الـ100ألف عائلة فلسطينية من قطاع غزة كما أوضحنا لكم أعلاه، وجاء صرفها ومنحة لقطاع غزة، من قبل دولة قطر، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمرة منذ قرابة 15 عاماً الأمر الذي أحدث وولد أزمات معيشية واقتصادية ومالية لدي سكان قطاع غزة والتي أثرت على كافة مناحي الحياة العملية والتعلمية، مسجله أعلى نسبة بطالة في العالم.

موعد ورابط المنحة القطرية شهر 2

والشهر الماضي، يناير 2023، أعلن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، عن صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ100ألف أسرة غزية فقيرة، معلن بذلك تجديد المنحة القطرية 100دولار للعام الحالي 2023، خاصة بعد تداول العديد من الصحف والمواقع الإخبارية اخبار مفادها أن المنحة القطرية لقطاع غزة لن يتم تجديدها.





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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

تصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.

- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

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رابط فحص المنحة القطرية لشهر2

واعتاد المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار في وقت قريب من تاريخ اليوم كل شهر، الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2 /2023، وفقاً للعديد من المصادر الصحفية المقربة من القائمين على إدارة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 2فبراير 2023، سيكون خلال الأسبوع المقبل على أقل تقدير في بداية الأسبوع الأحد أو الإثنين.