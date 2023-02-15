صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 2 – 2023 .. موعد التوزيع

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 2 – 2023 ، وعلى مدار الأيام الماضية القليلة عمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة التي تتمحور حول هذا الموضوع الذي يستفيد منه ما يقارب 90 ألف عائلة ، علما أن عملية صرف المساعدات النقدية تمت منذ سنوات عدة وبالتحديد في عام 2018 من دولة قطر الشقيقة وهي تصرف عادة مع بداية كل شهر وكل ما عليكم الآن بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة للوصول إلى آخر سطر من أجل التعرف على موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 2 فبراير-2023 وهي على النحو التالي :

موعد صرف المنحة القطرية شهر 2 فبراير 2023

وحتى الان اليوم الاثنين 15/2/2023 لم يتم التعرف على موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2 فبراير 2023 وفي حال قامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أعلن عن الموعد نقوم في وضعه بمقالة أخرى ، حيث من المتوقع ان يكون خلال الأيام المقبلة القليلة.

وتصرف الدوحة، المنحة القطرية التي يستفيد منها قرابة 100 الف مستفيد معظمهم من الأسر الفقيرة والتي عانت من ويلات الحصار ، دعما للأسر الفلسطينية الشقيقة في قطاع غزة ، لإنقاذهم قدر المستطاع من مستنقع الوحل .

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صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 2

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، قد أفادت بأن المنحة القطرية 100 دولار ستعود لكل شخص كان اسمه مدرج ضمن كشوفات المنحة، ولم يعد يستفيد من تصريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت: "لا يوجد إضافة أسماء جديدة على كشوفات المنحة القطرية، ولا معلومات عن لدينا عن تجديد المنحة القطرية لعام 2023، اللجنة القطرية هي الجهة المخولة في الحديث عن تجديد المنحة القطرية".

موعد صرف المنحة القطرية شهر فبراير 2023

وحدد وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة شروط استلام المئة دولار من المنحة القطرية شهر 2-فبراير 2023 ، وهي على النحو التالي:

أولاً: وفي الشرط الأول ، الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 25 مرة .

ثانيًا: في الشرط الثاني ، من استلم 24 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: في الشرط الثالث، أكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على شرح تفاصيل موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 2 فبراير 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .