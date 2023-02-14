موعد صرف المنحة القطرية الجديدة100دولار شهر 2-2023م، تعتبرالمنحة القطرية تعتبر بالنسبة للمستفيدين منها عامل مساند ورئيسي بجانب الدخل الشهري أو الأسبوع المعدوم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار"الإسرائيلي" المستمر منذ العام 2007م، ويبحث بشكل دائم ما يزيد عن خمسة وتسعون ألف مستفيد من هذه المساعدات المالية بواقع 100 دولار لكل عائلة مستورة عبر جوجل الشهير عن التفاصيل المستحدثة بخصوص هذه المنحة التي تشرف عليها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري محمد العمادي.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة100دولار شهر 2-2023

وتوضح وزارة التنمية الاجتماعية أن الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

تصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.

- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة100دولار

والمنحة القطرية تصرفها اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، لقرابة 100ألف أسرة بواقع 100دولار لكل شهر، يتم صرفها من خلال المعارض والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة والتي تتعامل بخدمة باي بال، وقد تم صرف المنحة القطرية للشهر الماضي يناير بنفس القيمة التي أوضحناها لكم في الأعلى، بقيمة 100 دولار (310) لـ100 ألف أسرة.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة100دولار2023

واعتاد المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار في وقت قريب من تاريخ اليوم كل شهر، الإعلان عن موعد صرف الـ100 $، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2 /2023، وفقاً للعديد من المصادر الصحفية المقربة من القائمين على إدارة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 2فبراير 2023، سيكون خلال الأسبوع الجاري على أقل تقدير في نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس.